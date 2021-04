Ligue 2: deux nouveaux cas de Covid à Toulouse, cinq joueurs touchés

Déjà confronté à trois cas de coronavirus au sein de son effectif en début de saison, Toulouse a annoncé deux nouveaux tests positifs ce samedi, à deux jours de son déplacement à Guingamp lundi (20h45) pour la 32e journée de Ligue 2.

Qualifié cette semaine pour les quarts de finale de Coupe de France après une victoire face à l'Olympique Saumur ce mercredi (2-1), Toulouse s'est soumis à des tests coronavirus ce vendredi, préalablement à la 32e journée de Ligue 2. Actuellement à la 2e place et à la lutte pour remonter en Ligue 1, le Téfécé doit faire face à deux nouveaux tests positifs.

Lundi dernier, en prévision de l'affiche de Coupe de France, Toulouse avait déjà annoncé trois tests positifs à la Covid-19 au sein de son effectif professionnel, sans donner l'identité des joueurs concernés. Cette fois, ce sont deux nouveaux cas de coronavirus qui viennent s'ajouter.

Tirage clément en Coupe de France

"Des mesures strictes de suivi et d'isolement sont appliquées pour permettre au groupe professionnel de se préparer et s'entraîner normalement, en respectant scrupuleusement les consignes préconisées par les instances gouvernementales, les autorités sanitaires, l'Agence Régionale de Santé et la Ligue de Football Professionnel, indique le TFC dans son communiqué. Le Toulouse FC restera attentif à la stricte application du protocole sanitaire, faisant de la santé des joueurs, de l'ensemble du staff et du personnel administratif du Club, une priorité."

Toulouse doit se déplacer ce lundi (20h45) à Guingamp pour la 32e journée de Ligue 2. Patrice Garande va devoir composer sans plusieurs joueurs. Le TFC vit une belle saison et peut encore envisager de poursuivre son aventure en Coupe de France. Le tirage au sort des quarts de finale, effectué ce vendredi, a réservé un déplacement sur le terrain du GFA Rumilly-Vallières, club de National 2.