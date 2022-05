Ligue 2: fait très rare, Nancy ferme sa billetterie pour le dernier match

C’est une décision rare et inédite que l’AS Nancy Lorraine a prise pour le dernier match de la saison de Ligue 2 contre Pau (samedi à 19h). Le club lorrain, déjà relégué en National 1, n’a pas ouvert de billetterie pour ce match, auquel seuls les abonnés pourront assister.

A la suite des incidents ayant entraînés l’arrêt du match Nancy - Quevilly-Rouen, le 22 avril dernier, la commission de discipline avait prononcé un match à huis clos plus une fermeture pour un match de la tribune Piantoni, où se situe le kop. Si le huis clos total a été purgé contre Nîmes, la fermeture de la tribune sera elle purgée ce samedi contre Pau, pour la dernière journée de Ligue 2 (19h).

Kilian Valentin, porte-parole du Saturday FC, principal groupe de supporters de l’ASNL qui siège en Piantoni, ne comprend pas pourquoi le club a fermé sa billetterie: "C’est le point d’orgue de la saison au niveau des relations avec le club et la direction depuis la reprise des actionnaires et la rupture." Lors du match Nancy–QRM alors que le club était mené 3–0, la rencontre avait été stoppée à la suite de jets jets de fumigène sur la pelouse. Une contestation qui a fait suite à plusieurs mois de mobilisations des supporters contre New City Capital, l’actionnaire majoritaire du club, représenté par son président Gauthier Ganaye qui n’a plus été vu en Lorraine depuis plusieurs mois. Celui-ci gère également le club d’Ostende en Belgique, 12ème de Jupiler League.

Une absence de communication

Mais au-delà de la colère forte des supporters depuis des mois, la non-commercialisation de places pour le dernier match de la saison calvaire de Nancy est un symbole de la profonde rupture entre actionnaires et supporters. Malgré la venue contre Nîmes de Chien Lee, l’un des pontes de New Capital City, le divorce semble consommé entre le club et les fans. Concernant la billetterie pour le match de Pau, aucune communication n’a été faite de la part du club. Il n’est juste pas possible d’acheter des billets. Le service billetterie n’est pas joignable et le club n’a pour l’instant aucune déclaration à faire ou justification à apporter.

Pour Kilian Valentin, porte-parole du Saturday FC, le manque d’explication rajoute à l’incompréhension générale. Si le club avait argumenté en justifiant de potentiels débordements sachant que l’ASNL a écopé d’un retrait de point avec sursis, les supporters auraient pu le comprendre: "Il pourrait être entendable mais au vu de la contestation lors du match précédent, ça ne tient pas. On regrette qu’il n’y ait pas eu de démarche pour prendre l’information et la température." L’AS Nancy Lorraine coule et le club historique de Michel Platini connaîtra la saison prochaine pour la première fois de son histoire en 55 ans de professionnalisme, la troisième division et le championnat de National.