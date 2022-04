Ligue 2: incidents avec les supporters de Nancy en colère, le match contre Quevilly-Rouen définitivement arrêté

Le match de la 35e journée de Ligue 2 entre Nancy et Quevilly-Rouen au stade Marcel-Picot a été interrompu à deux reprises en première période en raison des fumigènes et des jets de projectiles lancés par les supporters de l’ASNL, en colère contre leur équipe, virtuellement reléguée en National. La rencontre a été définitivement interrompue.

Très forte tension à Nancy. Les supporters de l’ASNL ont manifesté leur colère ce vendredi soir lors du match de la 35e journée de Ligue 2 face à Quevilly-Rouen. Alors que la formation lorraine, lanterne rouge du classement, était menée 2-0 et virtuellement reléguée en National, une partie des fans positionnés derrière le but de Quevilly, ont craqué des fumigènes et jeté des projectiles sur la pelouse, obligeant l’arbitre à interrompre une première fois la rencontre quelques minutes.

La colère des fans de l'ASNL © L'Equipe

Deux interruptions en première période

A la 40e minute, après que l'équipe visiteuse a marqué un troisième but (34e), de nouveaux projectiles ont été lancés sur le terrain, forçant l'arbitre à stopper une deuxième fois la rencontre. Les joueurs ont regagné les vestiaires.

De nombreux supporters nancéiens sont habillés en noir pour porter le deuil de leur club, sans doute condamné à évoluer en National la saison prochaine. Nancy compte 24 points après 35 journées.