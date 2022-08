Ligue 2: fin de l'imbroglio à Niort, qui annonce la résiliation du contrat de son coach Desabre

Entraîneur des Chamois Niortais depuis juin 2020, Sébastien Desabre a vu son contrat être résilié, en accord avec le club, après avoir été annoncé comme nouveau sélectionneur de la République démocratique du Congo.

"Un accord de principe pour la résiliation du contrat"

"Le Chamois Niortais Football Club annonce un accord de principe pour la résiliation du contrat de son entraîneur Sébastien Desabre", écrit de façon expéditive le club sur son site web, après avoir vécu 24 dernières heures très mouvementées.

Juste avant le début de la seconde journée de Ligue 2 contre Bastia, où Niort s'inclinera finalement 4-1, les dirigeants de Niort avaient eu la surprise d’apprendre que leur entraîneur, Sébastien Desabre, était officiellement nommé sélectionneur du Congo, selon un communiqué de la Fédération congolaise.

"La décision a été prise au cours de la réunion du comité exécutif de la fédération tenue ce samedi 6 août 2022", indiquait alors la FECOFA. Le club des Deux-Sèvres n’a pas tardé à répondre : "Le Chamois Niortais Football Club exprime sa surprise et tient à clarifier la situation. Le Chamois Niortais Football Club n’a jamais été en contact avec la FECOFA au sujet de son entraîneur Sébastien Desabre et réitère son envie de le conserver au-delà de son contrat actuel."

"Je suis complètement transparent avec monsieur Hanouna et le club"

Les Chamois n’excluaient alors pas d’engager des poursuites contre la Fédération congolaise "suite à la parution particulièrement malvenue de cette annonce “officielle” le jour du premier match à domicile de la saison 2022/2023 de Ligue 2 BKT". Finalement, c'est le club niortais qui a fait marche arrière.

En conférence de presse d'après-match, Sebastien Desabre n'avait pas démenti cette future nomination, mais ne souhaitait pas s'étaler sur le sujet: "Je suis complètement transparent avec monsieur Hanouna et le club, je communiquerais à propos de ce sujet assez rapidement et ce n'est pas l'objet du soir. Il va falloir retourner au travail dès lundi et on a un match contre Bordeaux la semaine prochaine."

Avec cette résiliation de contrat son avenir semble clair: il devrait être officiellement nommé sélectionneur de la République démocratique du Congo d'ici peu de temps, et cette fois-ci sans entrave.