Ligue 2: Girard quitte officiellement le Paris FC

Pressenti ces derniers jours, le départ de René Girard est désormais officiel. Le technicien de 67 ans quitte le Paris FC, après un an et demi sur le banc du club francilien. Libre de tout son contrat après son départ de Strasbourg, Thierry Laurey devrait prendre sa succession.

Plongé dans une saison délicate lors de son arrivée, l'ancien entraîneur montpelliérain et nantais avait réussi à redresser la barre lors des premières semaines, parvenant à maintenir le PFC de justesse. Cette saison, les pensionnaires du Stade Charléty ont bouclé un exercice réussi, terminant à la 5e place de Ligue 2.

Dans un communiqué paru ce vendredi, le Paris FC a officialisé la nouvelle : "Le club de la Capitale souhaite remercier René Girard et son staff pour tout le travail accompli pendant ces 18 mois, ponctués par un maintien en 2019-2020 et une belle cinquième place en Ligue 2 BKT lors de la saison qui vient de s’écouler. Ses adjoints, Nicolas Girard et Gérard Bernardet quittent également le club."

Thierry Laurey devrait prendre sa succession

Après le départ de René Girard, le Paris FC s'active déjà pour trouver son successeur. Comme indiqué par RMC Sport, le club francilien est en pourparlers avancés avec Thierry Laurey depuis plusieurs jours.

Après cinq saisons sur le banc strasbourgeois, Thierry Laurey n'a pas été prolongé par le club alsacien et demeure donc libre de tout contrat. Le technicien de 57 ans présente un bilan honorable avec le RCSA avec une montée en Ligue 1 la première saison, quatre maintiens dans l'élite, le tout agrémenté d'une Coupe de la Ligue en 2019.

Au Paris FC, l'ancien défenseur central pourrait tenter d'emmener le club parisien en Ligue 1, après deux échecs aux barrages d'accession pour l'élite ces dernières années, une première fois face au RC Lens lors de la saison 2018-2019, puis cette saison face à Grenoble.