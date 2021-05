Ligue 2: grosse ambiance et feu d'artifices pour fêter la montée de Troyes

Troyes a validé sa remontée en Ligue 1 et le titre de champion de Ligue 2 en s'imposant ce samedi contre Dunkerque (2-0). L'occasion d'une fête à coups de feu d'artifices pour les supporters réunis sur place.

Malgré le couvre-feu en vigueur pour cause de situation sanitaire, une cinquantaine de supporters troyens avaient fait le déplacement pour fêter la remontée de l'ESTAC en Ligue 1. Troyes a validé sa promotion et le titre de champion de Ligue 2 en battant Dunkerque ce samedi (2-0), lors de l'avant-dernière journée de championnat.

Les supporters troyens © RMC Sport

Avant le coup d'envoi du match, environ 300 supporters étaient venus pour encourager le groupe de Laurent Batlles et lui apporter son soutien. Le couvre-feu aura peut-être poussé certains à rentrer chez eux. Les fans encore présents après la rencontre ont évidemment célébré. Des feux d'artifices ont été lâchés.

L'émotion de Batlles

"Je ne remercierai jamais assez tous les gens qui travaillent ici au quotidien. Ça fait deux ans que j’entraîne et on monte cette année. Ce n’est pas particulièrement une revanche par rapport à l’an dernier (et l’arrêt du championnat). On a fait la même chose en mieux. C’est une très belle saison. On a commencé à remonter tout le monde en janvier, il fallait durer et faire beaucoup d’efforts pour rester en haut. J’ai senti à un moment que quelque chose se passait dans la qualité du jeu et qu’on pouvait mettre en difficulté pas mal d’équipes. On a été meilleurs que l’an dernier dans le jeu", s'est ému Laurent Batlles en conférence de presse.

Les fumigènes craqués sont aussi venus teinter de rouge la nuit troyenne. Où la vie est pour l'heure un peu plus rose.