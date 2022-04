Ligue 2: Toulouse ne valide pas encore la montée, Nancy toujours pas relégué

Toulouse a concédé un match nul à Sochaux mardi soir (1-1), pendant qu’Ajaccio, Auxerre et le Paris FC se sont imposés. L’ACA reste deuxième alors qu'Auxerrois et Parisiens s’assurent au moins une place de barragiste. Le point sur la 34e journée de Ligue 2.

Le Téfécé doit patienter

Toulouse est toujours largement en tête de la Ligue 2, avec six points d'avance sur Ajaccio. Mais le TFC n’a pas (encore) mathématiquement acté sa montée en L1 mardi soir. Pour y parvenir, les Toulousains devaient s’imposer à Sochaux et espérer qu’Auxerre et le PFC ne gagnent pas. Raté. Ils ont concédé un match nul (1-1), et Auxerrois et Parisiens se sont imposés.

Menés au score dès la 6e minute avec un but de Rassoul Ndiaye, Toulouse a égalisé à la 51e grâce à Anthony Rouault à la conclusion d’une situation très confuse dans la surface.

La bataille pour la deuxième place continue

Derrière le TFC, se joue la bataille pour la deuxième place. Et cette 34e journée de Ligue 2 n’a pas permis de décanter un peu plus la situation. Ajaccio conserve son avantage de trois points, grâce à sa victoire sur Dunkerque (2-1). Les Corses ont très bien débuté la rencontre, en inscrivant deux buts en moins de 20 minutes (Courtet 3e, puis Marchetti 17e). Dunkerque a réduit le score à l’heure de jeu, a fait trembler les Ajacciens, mais n’a pas renversé la rencontre.

L’AJA reste également dans la course, grâce à sa victoire contre Dijon (2-1) dans le derby bourguignon. Auxerre a surtout signé une très bonne première demi-heure (Hein 4e, Coeff 23e) et a ensuite résisté au réveil des Dijonnais. Avec ce succès, les Auxerrois s’assurent (au moins) une place en playoffs.

C’est aussi le cas pour le PFC qui s’est imposé contre Caen (1-0). Mais les Parisiens ont eu très chaud. Alors qu’ils menaient depuis la demi-heure de jeu (Moustapha Name, 26e), ils ont cru voir les Normands revenir à égalité, quand un penalty leur a été accordé (74e). Un match nul leur aurait fait perdre de précieux points dans la course à la deuxième place. Mais ce fébrile PFC a été sauvé par son gardien Vincent Demarconnay.

De leur côté les Sochaliens perdent du terrain, avec leur match nul contre Toulouse. Ils sont désormais 5e, avec trois points de retard sur le PFC, 4e.

Nancy en sursis

La relégation en Nationale de Nancy pouvait être officielle dès mardi soir, en cas de défaite contre Rodez, combinée à une victoire de Quevilly-Rouen. Mais les Nancéens se sont offerts un peu de répit, avec un match nul (1-1). Mais ça ne s’est pas joué à grand-chose...

Sur le même sujet Ligue 2: dernière ligne droite pour le Paris FC, qui vise la montée en Ligue 1

Les Aveyronnais ont eu une énorme occasion dans le temps additionnel, mais le ballon a touché la barre transversale et n’a pas rebondi à l’intérieur du but. Dans le même temps, Quevilly s'est incliné contre Nîmes (1-0).