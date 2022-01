Ligue 2: l’AC Ajaccio traite la LFP de "xénophobe", la Ligue envisage de porter plainte

Un conflit oppose l'AC Ajaccio, leader de Ligue 2, et la LFP après que le défenseur du club corse Oumar Gonzalez a été puni de deux matchs de suspension dont un avec sursis par la commission de discipline.

C’est un communiqué totalement fou qu’a publié jeudi le club de l’AC Ajaccio. Mercredi, la commission de discipline de la LFP a publié les sanctions et annoncé notamment que le défenseur corse Oumar Gonzalez est suspendu deux matchs dont un avec sursis pour une simulation lors du match de la 19eme journée de Ligue 2 contre Grenoble (1-0).

Dans la foulée, mercredi soir, l’AC Ajaccio a réagi. Mal. Très mal. Le club corse a publié un communiqué au vitriol pour condamner cette décision de la LFP : "De là à penser que Monsieur Deneu (Sébastien Deneux, président de la commission de discipline, ndlr) et son équipe font dans la xénophobie, il n’y a qu’un pas que nous n’hésitons pas à franchir", peut-on lire sur le site de l'ACA.

Silence radio pour Sébastien Deneux, visé par les attaques de l'ACA

En découvrant le communiqué, le sang des dirigeants de la LFP n’a fait qu’un tour. Des échanges ont eu lieu avec Christian Leca, le président de l’ACA qui persiste et signe sur sa position, quitte à s’exposer à une sanction. Leca est membre du Conseil d'Administration de la Ligue et président du collège de Ligue 2.

En réaction, Arnaud Rouger, le DG de la LFP a écrit une lettre, que nous nous sommes procurée, aux membres du CA (avec copie à Noël Le Graët et Vincent Labrune) pour dénoncer l’attitude des Ajacciens. "Ces déclarations sont indignes de vos fonctions, a écrit Arnaud Rouger en s'adressant au patron de l'ACA. Il aurait été plus adapté que vous nous fassiez part de votre position, quitte bien sûr, à faire appel de cette décision, ce qui est votre droit le plus stricte, plutôt que de choisir l’insulte publique."

Un dépôt de plainte est à l’étude. Sébastien Deneux dont la commission est décrite dans le communiqué comme "la bande à Deneu" ne souhaite faire aucun commentaire. Mais la LFP étudie l’option de déposer plainte contre le club corse ou son président. Le syndicat Tous Unis dont Christian Leca est le représentant au CA n’a pas encore réagi.