Ligue 2: la fantastique demi-volée de Livolant, qui a peut-être déjà marqué le but de l'année

Guingamp a eu du mal à disposer de Laval samedi soir. Après avoir concédé l’ouverture du score, les Bretons ont trouvé les ressources pour s’imposer (1-2). Grâce à notamment un but fantastique du capitaine Jeremy Livolant, ayant offert la victoire aux siens dans cette deuxième journée de Ligue 2.

La saison vient à peine de débuter que l’auteur du but de l’année est peut-être déjà connu. En Ligue 2, Guingamp était opposé ce samedi à Laval dans le cadre de la deuxième journée du championnat. Surpris dès les premières minutes par Anthony Goncalves, les Bretons ont réagi dans le second acte, et de quelle manière.

Après l’égalisation à la 56e minute de Maxime Barthelme, le capitaine Jeremy Livolant (24 ans) est sorti de sa boîte en inscrivant un but splendide. Suite à un coup franc repoussé par la défense adverse, l’attaquant, assez loin de la surface tente une reprise en demi-volée filant tout droit vers la lucarne gauche de Maxime Hautbois. Un chef d’œuvre célébré comme il se doit par le protagoniste et ses coéquipiers.

"Le plus beau but de mon début de carrière"

Grâce à cette victoire, les Guingampais ont acquis leur deuxième victoire d’affilée et commencent la saison de la meilleure des manières avec une provisoire première place. Interrogé par le Télégramme, Livolant explique pourquoi il a pris le risque de tenter une telle reprise: "Je me dis que si je perds le ballon ça peut faire une grosse occasion pour eux en contre, alors je la tente en une. Ça m’a souri."

Pour le joueur formé au club, c’est clair, cette réalisation est "le plus beau but de mon début de carrière. Celui-là, il restera marqué pour longtemps." Entre la reprise de volée très lointaine de Livolant et la bicyclette de Messi avec le PSG contre Clermont, les amateurs de foot ont été servis comme il se doit ce samedi. En attendant la suite des hostilités ce dimanche en Ligue 1.