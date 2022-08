Ligue 2: Bordeaux, la victoire 3-0 qui fait du bien

Bordeaux s'est imposé 3-0 contre Rodez ce samedi lors de la seconde journée de Ligue 2. Une première victoire depuis la descente du club, qui classe le club au scapulaire deuxième du championnat, juste derrière Guingamp.

Les Girondins de Bordeaux se sont largement imposés 3-0 en déplacement à Rodez ce samedi, dans le cadre de la deuxième journée de Ligue 2. Une prestation aboutie, bien aidée par le carton rouge précoce reçu par les sudistes, qui classe le club bordelais à la deuxième place de la Ligue 2, juste derrière l'En Avant de Guingamp.

2-0 après 14 minutes

Les Bordelais avaient très vite scellé le sort de la rencontre en ce samedi, grâce à un but de l'Ukrainien Danylo Ignatenko, qui reprend parfaitement un centre détourné du jeune Dilane Bakwa. Replacé au milieu de terrain, il reçoit le ballon dos au but puis se retourne et enchaîne sur une frappe croisée dans le petit filet (0-1, 4e).

Dans la foulée, le Brésilien Fransergio réalise une très longue remontée de balle jusqu'à la surface adverse et lance le passeur du précédent but: Dilane Bakwa. Le joueur de 19 ans finit du pied gauche et fait le break pour les siens (0-2, 14e). Pour la suite, les Girondins seront bien aidés par Pierre Bardy, qui écope de deux cartons jaunes en l'espace de 13 minutes.

Deux clean sheets consécutives

Le défenseur prend le chemin des vestiaires dès la 36e minute après un coup d'épaule sur Fransergio alors que celui-ci filait seul vers le but au milieu de terrain. A 11 contre 10, David Guion décide de faire entrer de la jeunesse, qui le lui rend bien. Entré à la 90+2e minute, le tout jeune Marvin De Lima, 18 ans, prend sa chance à l'entrée de la surface. Il tente un lob au-dessus du gardien de Rodez, qui claque le ballon mais celui-ci redescend et passe finalement la ligne.

Un but plein d'opportunisme mais qui permet à Bordeaux de signer une première victoire référence en Ligue 2. Les Girondins sont d'ailleurs sur deux cleansheets consécutives, après un match nul 0-0 contre Valenciennes le week-end dernier, chose assez rare en Ligue 1 la saison passée. "Ca va faire du bien pour le club, le groupe, les supporters, commente d'ailleurs Junior Mwanga en après-match au micro de Prime Video. Il faudra qu'on se relache moins les prochaines fois, on est parfois tombé dans la facilité en seconde période. Mais on a gagné et ça montre que l'on a grandi sur certaines choses."