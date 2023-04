Ligue 2: Lannoy annonce la probable arrivée du VAR pour 2024-2025

Invité de l'émission Maxi Ligue 2 ce lundi sur Bein Sports ce lundi, Stéphane Lannoy a annoncé que l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR) devrait débarquer lors de la saison 2024-2025 dans la deuxième division française de football.

L'arrivée du VAR en Ligue 2 se rapproche. Invité de l'émission Maxi Ligue 2 Bein Sports ce lundi, Stéphane Lannoy, chargé de l'arbitrage professionnel à la direction technique de l'arbitrage (DTA), a indiqué que l'assistance à l'arbitrage vidéo devrait débarquer au sein de la deuxième division française lors de la saison 2024-2025.

En parallèle de la première saison de Ligue 2 à 18 clubs

La direction technique de l'arbitrage et la Ligue de football professionnel (LFP) se sont réunies en ce sens ces derniers jours, en présence de Stéphane Lannoy. "Il y a un cahier des charges à respecter et il faut former suffisamment d'arbitres pour répondre aux besoins de la Ligue 1 et de la Ligue 2", a indiqué l'ancien arbitre, retraité des sifflets depuis 2017.

"Mais l'objet, c'est la mise en place du VAR en Ligue 2 pour la saison 2024-2025, a ajouté Stéphane Lannoy. Cela nous laisse une année complète pour former de nouveaux arbitres assistants vidéos."

La Ligue 1 est dotée du dispositif pour l'ensemble des rencontres depuis 2018-2019. L'exercice 2024-2025 doit être le premier où les deux championnats professionnels français se disputeront à 18 équipes, sur un système de deux descentes de Ligue 1 à Ligue 2 avec un barrage.