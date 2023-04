VAR: "On a peur dans les surfaces", Arthur Theate déplore la sévérité de l'arbitrage vidéo

Arrivé cette saison en Ligue 1, Arthur Theate estime que les défenseurs "ont peur" dans la surface de réparation en raison du VAR. Pour le défenseur de Rennes, il "devient très difficile" de toucher un adversaire.

L'introduction de l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR) a changé la donne pour le football. Depuis décembre 2017, l'outil est de plus en plus utilisé dans les compétitions, au point d'être devenu pratiquement incontournable. S'il n'a que 22 ans, Arthur Theate estime que le VAR, présent en Ligue 1 depuis la saison 2018-2019, rend difficile son métier.

"Parfois, l'arrêt sur image trompe l'intensité du contact"

Dans un entretien à L'Equipe, le défenseur central de Rennes a justifié son point de vue: "Avec le VAR, c'est toujours un peu compliqué, on a peur dans les surfaces, a confié le Belge. Dès qu'on touche un adversaire, ça devient très difficile. Le VAR est toujours là pour checker, on doit faire attention à chaque mouvement."

Arthur Theate regrette aussi que le "côté mort de faim" disparaisse peu à peu avec le VAR, citant Pepe comme référence dans ce domaine. "Avant, quand il y avait un tacle un peu appuyé ou un contact dans le rectangle, ce n'était pas forcément sifflé, a ajouté le joueur de 22 ans. Et parfois, l'arrêt sur image trompe l'intensité du contact."

Arrivé à l'été 2022 en Bretagne, contre 20 millions d'euros en provenance de Bologne, Arthur Theate n'a pas tardé à s'imposer sous les ordres de Bruno Genesio. "J'ai joué énormément et je la trouve globalement bonne, avec toujours des choses à améliorer, a estimé le défenseur. Je suis passé d'une équipe qui jouait fort en bloc et sur les transitions à une équipe qui défend beaucoup plus haut."

Ce samedi (11h), Rennes reçoit le RC Lens lors de la 29e journée de Ligue 1. Cinquième du championnat, le club breton lutte pour les places européennes, à sept points de l'équipe de Franck Haise, qui occupe actuellement la troisième marche du podium.