Ligue 2: le communiqué de l’Ajaccio, qui ne comprend pas la fermeture du stade après les incidents contre Bordeaux

Le week-end dernier, la rencontre entre l’AC Ajaccio et Bordeaux a dû être interrompue à cause d’incidents entre les supporters au sein du stade François-Coty. La Ligue professionnelle de football a prononcé à "titre conservatoire", la "fermeture immédiate et totale" de l’enceinte corse. Une décision difficile à comprendre pour Ajaccio.

Lundi, l’AC Ajaccio recevait les Girondins de Bordeaux au stade François-Coty. Mais la rencontre a été interrompue pendant près d’une heure à cause d’incidents entre les fans des deux camps. Conséquence: la LFP a prononcé mercredi "à titre conservatoire", la "fermeture immédiate et totale" du stade corse jusqu’au 6 septembre. Une nouvelle difficile à accepter pour les dirigeants d’Ajaccio, qui prennent "acte de la décision" mais estiment que cette mesure est "totalement injustifiée."

"Alors même qu’un instructeur vient d’être désigné pour permettre à la Commission de déterminer ensuite les responsabilités des différents protagonistes et qu’une enquête judiciaire diligentée par le parquet d’Ajaccio est toujours en cours, cette mesure conservatoire s’apparente d’ores et déjà comme une sanction définitive puisque la rencontre Ajaccio/Dunkerque fixée le 2 septembre se jouera à huis clos", peut-on lire dans le communiqué de l'ACA.

Le sort de Bordeaux interroge Ajaccio

Interdits de déplacement, une soixantaine de fans bordelais sont quand même venus supporter leur équipe. Malgré cela, la Commission de discipline n’a pas - pour l'instant - prononcé de sanctions envers Bordeaux.

Une décision que les Corses ne comprennent pas: "L’AC Ajaccio ne peut que regretter cette situation dans la mesure où, dans le même temps, la Commission n’a pris aucune mesure conservatoire à l’encontre des Girondins de Bordeaux alors même que, malgré une interdiction de déplacement de ses supporters par arrêté préfectoral, l’un de ses groupes ultras a violé cette interdiction en s’introduisant au stade par une action préméditée et concertée. Ce qui n’a pas permis au club recevant d’organiser, comme il l’aurait fait habituellement, la séparation et la sécurisation des groupes de supporters. Cette différence de traitement est d’autant plus inexplicable que le groupe de supporters Ultrasmarine a revendiqué et assumé cette action, entendant lui donner une “dimension politique” laissant ainsi clairement planer le risque d’une réitération de ce type d’actions."

De nombreux blessés légers

Cette échauffourée entre Corses et Bordelais a tout de même fait dix blessés légers: huit fans de Bordeaux et deux stadiers. Mardi, l’entourage des dirigeants d’Ajaccio laissait entendre que l'action des supporters de Bordeaux était "préméditée".

Dans leur communiqué, les Ultrasmarines ont expliqué leur décision de braver cette interdiction de déplacement: "En nous rassemblant au stade d'Ajaccio, nous n'avions qu'une volonté: accompagner nos joueurs dans cette rencontre. En France, supporter une équipe de football ne doit pas être un délit (...) Mis sur le fait accompli, nous avions le choix: céder à la peur ou assumer fièrement notre soutien à nos couleurs comme nous l'avions fait par le passé lors de déplacements interdits (Strasbourg, Sochaux...) ou hostiles avec une sécurité minimale (Turquie, Grèce, Kazakhstan...)."