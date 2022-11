Ligue 2: Le Havre nouveau leader, Caen repris à Valenciennes

Vainqueur du derby de la Normandie face à QRM (0-1), Le Havre est le nouveau leader de Ligue 2 devant Bordeaux. De son côté, Caen a été accroché à Valenciennes et confirme ses difficultés à l'extérieur (1-1).

Le derby de la Normandie est pour les Ciel et Marine. Opposés à Quevilly Rouen lors de la 14e journée de Ligue 2, les Havrais se sont imposés au stade Robert-Diochon (0-1) et font coup double, en s'emparant seul de la tête du classement après la défaite des Girondins de Bordeaux à Nîmes plus tôt dans l'après-midi. Longtemps dominateurs, les hommes de Luka Elsner ont attendu le retour des vestiaires pour faire craquer la défense de QRM.

Co-meilleur buteur du HAC, Nabil Alioui a fait oublier l'absence de Yann Kitala en attaque en ouvrant le score d'un subtil piqué avant l'heure de jeu. Une juste récompense pour les Havrais, qui s'étaient déjà montrés menaçants avec Richardson, Alioui, Operi et Mahmoud.

Dans le Nord, Caen a enchaîné un troisième match consécutif sans défaite toutes compétitions confondues à Valenciennes. Bien lancés par un nouveau but d'Alexandre Mendy, le 5e de la saison, les Caennais ont été rattrapés par un pénalty de Joffrey Cuffaut avant la pause. Avec ce point, Malherbe confirme ses difficultés hors de ses bases (six unités). Ce match nul n'arrange aucune des deux équipes, toujours séparées d'un point dans la première partie de tableau.

Les résultats de la 14e journée de Ligue 2

Nîmes 1-0 Bordeaux

Quevilly-Rouen 0-1 Le Havre

Valenciennes 1-1 Caen

Dijon 1-1 Guingamp

Bastia 0-1 Paris FC

Laval 2-1 Niort

Pau 2-1 Amiens

Annecy 2-1 Sochaux

Rodez 0-1 Grenoble