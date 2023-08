Ligue 2: le match Ajaccio-Bordeaux longuement interrompu après de violents incidents en tribunes

Le match de Ligue 2 entre l’AC Ajaccio et Bordeaux a été longuement interrompu en première période, ce lundi en Corse, en raison d'affrontements entre supporters dans les tribunes du stade François-Coty.

Le match de la troisième journée de Ligue 2 entre l’AC Ajaccio et Bordeaux a été interrompu durant près d'une heure, ce lundi en Corse, en raison d’incidents en tribunes. Des affrontements ont éclaté en première période au stade François-Coty. Après une dizaine de minutes de jeu, une soixantaine de supporters des Girondins, pourtant interdits de déplacement par les autorités, se sont signalés.

Discrètement installés dans les gradins depuis le coup d'envoi, ils se sont levés d'un coup pour chanter à la gloire du club au scapulaire. Cette démonstration bruyante a entraîné des échauffourées avec des fans ajacciens, qui ont couru à leur rencontre pour en découdre.

"Regrettable et scandaleux", pour Pantaloni

Durant les débordements, du mobilier et une échelle ont été utilisés par les belligérants, qui ont dégradé une tribune. Après de longues minutes de flottement, les forces de l'ordre sont intervenues pour séparer tout le monde et évacuer les gradins où se déroulaient les violences. Certains supporters de l'ACA sont passés sur la pelouse pour rejoindre d'autres tribunes.

L'arbitre de la rencontre et les délégués se sont regroupés dans une salle pour gérer cette situation de crise, en lien avec les autorités. Et ils ont finalement acté la reprise de la rencontre vers 21h55, malgré le climat tendu qui règnait à François-Coty. Après avoir attendu dans leurs vestiaires, les joueurs des deux équipes sont revenus s'échauffer sur le pelouse pour se remettre en rythme. Avant de reprendre la partie.

Interrogé sur beIN Sports, Olivier Pantaloni, le coach ajaccien, a réagi avec dépit: "Il y a des choses incompréhensibles. Il y a une interdiction de stade des supporters bordelais. Ils arrivent en nombre, comment ils ont pu arriver dans le stade? Il y a des choses qui me dépassent, mais je n’ai pas tous les tenants et aboutissants. C’est regrettable et scandaleux d’en arriver là."

Avant la reprise, Gaël Angoula, l'arbitre de la rencontre, s'est exprimé sur beIN Sports: "Au moment où les affrontements commencent, il est de notre devoir d'assurer la sécurité des acteurs. Donc on les fait tous rentrer aux vestiaires en attendant que ça se calme. Le sous-préfet a mis les moyens pour évacuer ces 63 supporters bordelais. A partir du moment où le sous-préfet a mis les moyens en oeuvre pour nous permettre de reprendre la rencontre, on se range derrière son avis et on reprend la rencontre."

Le délégué du match, présent à ses côtés, a donné quelques précisions: "La décision a été prise de reprendre le match à condition que le nécessaire soit fait que pour que ces supporters bordelais ne soient plus dans l'enceinte, ni aux abords de l'enceinte. Le sous-préfet nous l'a assuré." En revanche, il a botté en touche au moment d'expliquer comment ces supporters des Girondins avaient pu accéder à François-Coty malgré l'interdiction de déplacement prise il y a trois jours: "On répondra à ces questions un peu plus tard. Aujorud'hui, je ne suis pas en mesure de répondre et dire ce qu'il s'est passé exactement. Mais une enquête sera faite."

Des incidents qui se répètent en Ligue 2

Bordeaux a débuté cette saison de Ligue 2 avec un point de pénalité après les incidents qui avaient émaillé la dernière journée de championnat face à Rodez, le 2 juin dernier. Lors de la journée précédente, le coup d'envoi du match entre Rodez et Saint-Etienne a été retardé de plus de quarante-cinq minutes en raison de bagarres entre supporters stéphanois.