Ligue 2: le président Francis Graille démissionne, Auxerre entame sa révolution

A 66 ans, Francis Graille a décidé de quitter ses fonctions de président d'Auxerre, 6eme de Ligue 2. L'envie de se rapprocher de sa famille à l'âge de la retraite et des relations tendues avec son entraîneur Jean-Marc Furlan sont à l'origine de son choix. Alors que d'autres changements pourraient intervenir, le propriétaire de l'AJA James Zhou va prendre les commandes du club bourguignon dès le 10 mai.

Francis Graille n’est plus président d’Auxerre. Le patron du club auxerrois, 6eme de Ligue 2 après 36 journées, ne voulait pas poursuivre au-delà de cette saison pour différentes raisons. Il en a informé le propriétaire James Zhou, le propriétaire de l’AJA qui a décidé de prendre la présidence à partir du 10 mai. Une phase de transition va s’organiser d’ici là. Francis Graille, 66 ans, va rester administrateur du club à la demande de Zhou et devrait conserver sa place dans les instances. Les salariés du club ont été prévenus par messages dans un groupe Whatsapp dimanche soir à 23 heures. Le message officialise aussi que Zhou sera président.

Des relations tendues avec Furlan

Les raisons de ce départ sont multiples. On parle à la fois d’une réelle volonté de partir à la retraite pour notamment se rapprocher de sa famille. Mais ces derniers mois, les relations se sont aussi tendues avec Jean-Marc Furlan. L’entraîneur de 63 ans divise de plus en plus en interne. Comme indiqué par L’Equipe, l’AJA se prépare à un été très agité avec des chamboulements à tous les niveaux pour son groupe professionnel. La partie médicale et la direction sportive pourraient être impactées.

Furlan, Daury et Graille © ICON Sport