Ligue 2: les hommages de Toulouse et du Havre à Christophe Revault

Ce samedi, joueurs et supporters de Toulouse et du Havre ont rendu de vibrants hommages à l'ancien gardien Christophe Revault, mort jeudi à l'âge de 49 ans.

Il était important pour eux de se retrouver. Quelques heures avant le coup d’envoi de la rencontre entre Toulouse et Caen, comptant pour la 37e journée de Ligue 2, les supporters toulousains se sont réunis pour rendre hommage à leur ancien gardien, Christophe Revault, décédé brutalement à l’âge de 49 ans. Après un moment de recueillement dans le silence, ils ont escorté le bus des joueurs de Patrice Garande, en entonnant des chants, derrière une banderole "Christophe, à jamais dans nos buts".

Les hommages se sont multipliés ce samedi en Ligue 2. Au Stadium, une gerbe de fleurs a été déposée sur la pelouse et un temps de recueillement a été respecté, en présence notamment de Damien Comolli, président du Téfécé, et d’anciens coéquipiers de Christophe Revault. Pendant la rencontre, les joueurs ont porté un brassard noir. L’émotion était également présente à Valenciennes, pour le déplacement du Havre.

Le bel hommage de Romain Basque

Une banderole "Pour Christophe, pour le club, gagnez !!!" a été déployée en tribunes et le milieu havrais Romain Basque a célébré son premier but en brandissant un maillot floqué "Revault". Formé et révélé au Havre, Christophe Revault avait rejoint le PSG en 1997, avant d’évoluer à Rennes et Toulouse. En 2007, il était revenu au HAC et avait aidé l'équipe à remonter en Ligue 1.

Il avait raccroché ses gants en 2010, à 38 ans et après plus de 450 matchs professionnels. Il était ensuite resté dans l'organigramme du club. Selon Le Parisien, le parquet du Havre a ouvert une enquête pour déterminer les causes du décès de l’ex-portier, retrouvé mort jeudi à son domicile.