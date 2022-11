Ligue 2: Nîmes se sépare de son entraîneur, Nicolas Usaï

Premier relégable de Ligue 2, le Nîmes Olympique a décidé de mettre fin à sa collaboration avec Nicolas Usaï. Nommé entraîneur du club en janvier dernier, l'homme de 48 ans quitte les Crocos d'un commun accord avec sa direction.

Nîmes change d'air en cette fin d'année. Après avoir disputé son dernier match aux Costières le 5 novembre dernier, le club du sud a décidé ce mercredi, d'un commun accord avec lui, de mettre fin à sa collaboration avec l'entraîneur Nicolas Usaï.

"Le Nîmes Olympique remercie M. Usaï pour le travail effectué et lui souhaite tout le succès qu’il mérite pour la suite de sa carrière", précise le communiqué.

17e et donc premier relégable de Ligue 2 après 15 journées, Nîmes vit une saison difficile, qui risque d'être animée par la lutte pour le maintien. Les Crocos ne comptent que quatre victoires, pour trois nuls et huit défaites. Ils ont cependant peut-être gagné le match qui comptait le plus, le dernier aux Costières contre Bordeaux (alors leader) le 5 novembre (1-0). Une belle fête avec les supporters pour dire adieu à leur stade historique.

La réalité du terrain appelle beaucoup moins à la fête. Avec les quatre descentes en fin de saison, il est impératif de finir dans le top 16 du championnat. Une place que Nîmes n'a pour le moment pas atteint, avant la pause du Mondial. Les Crocos pointent au rang de premier relégable, juste derrière Dijon, et devant Rodez, Niort et Saint-Etienne.