"C’est catastrophique", Kombouaré exprime sa "honte" après le sale début de saison de Nantes

Nantes s’est fait accrocher par Ajaccio, ce dimanche, lors de la 15e journée de Ligue 1 (2-2). A l’heure de la trêve imposée par le Mondial 2022, les Canaris sont aux portes de la zone rouge. De quoi énerver leur entraîneur Antoine Kombouaré.

La première partie de saison s’est achevée dans la souffrance pour le FC Nantes. Les Canaris ont arraché un match nul face à l’AC Ajaccio, ce dimanche, lors de la 15e journée de Ligue 1. Après avoir été menés 2-0, les coéquipiers de Ludovic Blas sont revenus au score en fin de match. A l'heure d'entamer la trêve imposée par la Coupe du monde au Qatar, ils occupent la 15e place du classement, à égalité de points avec Auxerre, qui est en position de premier relégable (quatre équipes descendront en Ligue 2 en fin de saison). Pas de quoi satisfaire Antoine Kombouaré.

"Aujourd'hui on a 13 points, c'est catastrophique. J'ai honte, a lâché le coach nantais après la rencontre. On n'est pas passé loin de la correction. On a joué 15 minutes, on a produit du jeu, et après les deux premiers contres d'Ajaccio, on s'est perdu, on n'a plus voulu du ballon (...) On mérite de revenir, mais ce n'est pas un bon match. Il faut qu'on se remette tous en question. Il faut que les joueurs y pensent pendant les vacances et qu'ils reviennent avec d'autres intentions".

"A la place du public, je serais rentré à la maison depuis longtemps"

Kombouaré estime que le bon parcours européen de se son équipe, qui défiera la Juventus en 16es de finale de la Ligue Europa (16 et 23 février), la dessert en championnat. Il réclame plus d'humilité au sein de son vestiaire. "C'est à cause de la coupe d'Europe. On a du mal à redescendre de notre nuage. On pense que le fait d'être qualifié en Ligue Europa, ça suffit pour faire peur aux adversaires en Ligue 1 et pour gagner les matches. Les deux grosses satisfactions, c'est qu'on est costaud mentalement, et le public. Je suis reconnaissant envers ce public qui nous pousse, qui nous aide, qui ne nous lâche pas. A leur place, je serais rentré à la maison depuis longtemps (…) En deuxième partie de saison, on n'aura plus d'excuse. L'objectif aujourd'hui c'est le maintien. Il ne faut pas se voir trop beau".