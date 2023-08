Ligue 2: prétendant à la montée, Bordeaux débute sa saison par une lourde défaite à Pau

Bordeaux s'est largement incliné sur la pelouse de Pau, ce lundi, lors de la première journée de Ligue 2 (3-0). Annoncés comme les favoris du championnat, les Girondins ont été surclassés chez leurs "voisins" du Sud-Ouest.

Bordeaux, annoncé comme le favori de la Ligue 2 cette saison, a manqué ses débuts en concédant un lourd revers sur le terrain de son voisin Pau, ce lundi, en clôture de la journée inaugurale (3-0). Ce n'est pas le scénario dont les Girondins avaient rêvé pour leur retour sur un terrain officiel deux mois après leur fin de saison inachevée... à la troisième place après l'arrêt de leur dernier match devant Rodez, suite à l'agression du buteur ruthénois Lucas Buades par un de leurs supporters (un incident sanctionné d’un point de pénalité au classement de cette saison).

Avec une équipe remaniée de moitié (cinq nouveaux titulaires), ils ont manqué de cohésion et surtout de réalisme, touchant le poteau sur une reprise de Zan Vipotnik (7e), puis l'équerre sur un coup-franc de Yoann Barbet juste avant la pause et ratant même un penalty après. En face, les Béarnais de Nicolas Usai, sans complexe et très cohérents, ont fait mouche deux fois en deux minutes pour prendre l'avantage sur un axe défensif visiteur fébrile.

Bordeaux dernier du classement avec -1 point

D'abord sur une frappe de 25 mètres dans la lucarne de Henri Saivet, formé au Haillan (17e), puis grâce à son déménageur Mayron George, malin et puissant pour se jouer de Marcelin, puis subtil pour prendre le meilleur sur Straczek (20e). Attentif sur une première tête de Vipotnik (40e), le gardien local Bingourou Kamara a sorti le grand jeu après la pause. Dans un face à face avec Jérémy Livolant (56e), puis en claquant acrobatiquement en corner une nouvelle tête de Vipotnik alors qu'il était pris à contrepied dans la minute suivante, avant d'écœurer ce même attaquant slovène en repoussant son penalty (65e).

La stérilité offensive des joueurs au scapulaire s'est poursuivie jusqu'au bout pour les hommes de David Guion, punis une troisième et dernière fois sur la seule véritable situation paloise du deuxième acte conclue de la tête par Khalid Boutaib (73e). A l’image de Saint-Etienne, battu à domicile samedi par Grenoble (0-1), Bordeaux a totalement manqué son entame de championnat. Ce mauvais résultat laisse les Girondins à la dernière place du classement avec -1 point. Ils tenteront de relever la tête lundi prochain en recevant Concarneau devant leur public.