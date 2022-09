Ligue 2: réduit à dix, Saint-Étienne accroche Pau, Saivet inscrit deux coups-francs

Handicapée par l'exclusion d'Étienne Green, l'AS Saint-Etienne a arraché un match nul sur la pelouse de Pau, ce lundi, lors de la 7e journée de Ligue 2 (2-2). Henri Saivet s'est offert un doublé sur coup-franc face aux Ve

Dans un duel de mal classés entre les deux derniers du championnat, Saint-Etienne, réduit à dix, après une heure de jeu, a arraché le nul contre Pau (2-2) lors du dernier match de la 7e journée de Ligue 2. Dans une rencontre longtemps fermée et hachée par les fautes, les Stéphanois ont ouvert le score sur leur première réelle occasion, grâce au milieu Louis Mouton (34e), bien servi d'une talonnade par Jean-Philippe Krasso, meilleur buteur de L2 (7 buts).



Le match s'est emballé en deuxième période, les hommes de Didier Tholot se montrant plus entreprenants jusqu'au tournant du match à la 63e minute: sur un long ballon pour Erwin Koffi, le gardien des Verts Etienne Green, en difficulté, a raté sa sortie et percuté l'arrière droit. Déjà sanctionné d'un carton rouge face au Havre lors de la 4e journée, là aussi à l'occasion d'une sortie de but, Green a été exclu définitivement, offrant à Pau un coup franc très bien placé que le milieu Henri Saivet a joliment enroulé par-dessus le mur pour l'égalisation (68e).

Pintor a égalisé sur penalty

C'est encore sur coup franc que Saivet a doublé la mise (79e), battant le gardien remplaçant Matthieu Dreyer et donnant à Pau l'espoir de sa première victoire de la saison. Mais une faute dans sa surface du défenseur central béarnais Xavier Kouassi sur Lenny Pintor a offert aux Stéphanois le penalty de l'égalisation, marqué par Pintor lui-même (85e).

Avec ce match nul, les deux équipes restent en bas du classement de L2, toutes les deux avec 4 points, Pau demeurant lanterne rouge en raison de la différence de buts. Saint-Etienne recevra Bordeaux samedi (15h) pour la 8e journée du championnat lors d'un duel entre deux relégués de Ligue 1, tandis que Pau se déplacera à Laval (19h).