Ligue 2: l'ASSE écrase Bastia pour sa première victoire de la saison, Bordeaux se fait plaisir

L'ASSE a obtenu ce mardi sa première victoire de la saison lors de la sixième journée de Ligue 2. Les Verts se sont imposés largement face à Bastia (5-0) grâce à un quadruplé de Jean-Philippe Krasso. Malgré un nul face à Pau (1-1), Caen reste leader devant Bordeaux malgré la victoire girondine contre Quevilly-Rouen (4-0).

La sixième journée de Ligue 2, qui se tenait ce mardi pour l'ensemble des clubs, a permis à Saint-Etienne de s'imposer pour la première fois de la saison. Malgré trois nuls en ce début de saison, les Verts affichaient un compteur bloqué à 0 unité, en raison d'un retrait de points de la LFP pour les incidents survenus lors du barrage retour contre Auxerre. Sur sa pelouse, l'équipe de Laurent Batlles a étrillé Bastia (5-0).

Jean-Philippe Krasso a été le principal acteur de la victoire en signant un quadruplé (19e, 33e, 36e et 62e) alors que Yvann Maçon avait ouvert le score (8e). En inscrivant un triplé en première période, le buteur de 25 ans est devenu le premier joueur à réaliser cette performance en deuxième division française depuis Alexandre Mendy avec Caen contre Rodez le 24 juillet 2021.

Dix jours après sa déroute à Geoffroy-Guichard face au Havre (0-6), l'ASSE a brillé avec des valeurs collectives, dans un stade encore à huis clos, face à un adversaire qui n'a toutefois pas montré grand-chose.

Battu samedi par Guingamp (0-1), Bordeaux s'est bien relancé avec un large succès à domicile face à Quevilly-Rouen (4-0). Quelques minutes après l'ouverture de Josh Maja sur penalty (6e), "QRM" a été réduit à 10 avec l'expulsion de Nelson Sissokho (15e).

Jason Pendant a ensuite inscrit un but contre son camp (19e) et Dilane Bakwa a donné plus d'avance à son équipe (41e), sur un service de Josh Maja. Logan Delaurier-Chaubet a terminé le travail (76e) en deuxième période, lui qui était entré en jeu quelques minutes avant.

Guingamp chute face à Sochaux, large victoire pour Metz

Leader avant cette journée, Caen a été tenu en échec par Pau (1-1), avec un but d'Henri Saivet pour les Palois. Le club normand garde la tête mais son ancien dauphin, Dijon, est tombé à domicile (2-0) face à Annecy, 18e avant la partie, avec un but sur penalty d'Alexy Bosetti.

Sur la dernière marche du podium avant cette sixième journée, Guingamp a concédé la défaite de son côté face à Sochaux (2-1). Pendant quelques minutes leader provisoire grâce à un but de Tolu Arokodare, Amiens a finalement été tenu en échec par le Paris FC (1-1).

Grâce à son succès sur le terrain de Rodez (4-1), avec un doublé de Georges Mikautadze, Metz revient à deux points du leader caennais. Le Havre réalise aussi une bonne opération avec sa victoire face à Laval (3-1). Enfin, Valenciennes a battu Niort (1-0) et Grenoble a dominé Nîmes (3-2).