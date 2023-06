Ligue 2: Rodez dénonce des "menaces odieuses" contre Buades, après les incidents à Bordeaux

Au lendemain du match inachevé entre Bordeaux et Rodez vendredi lors de la 38e journée de Ligue 2, le RAF déplore les menaces dont son joueur, Lucas Buades est la cible depuis qu’il a été victime d’une agression par un ultra bordelais, à l’origine de l’arrêt de la rencontre au Matmut Atlantique.

Le match Bordeaux-Rodez n’a pas fini de faire parler. Vendredi soir, à l’occasion de la 38eme et dernière journée de Ligue 2, la rencontre décisive pour la montée pour les Girondins et le maintien pour le RAF n’a pas pu aller à son terme. A la 22e minute, le milieu de terrain ruthénois Lucas Buades a été agressé par un ultra bordelais alors qu’il célébrait son but au Matmut Atlantique.

L’ailier qui souffrait d’une commotion n'a été examiné que par le médecin de son club et un médecin urgentiste présent au stade. Un examen médical ultérieur devrait établir la durée exacte d'une éventuelle ITT. Le joueur, qui ne s'est pas rendu à l'hôpital, est reparti avec ses coéquipiers dans le car de Rodez.

Un joueur très touché sur le plan psychologique

Cet incident qui compromet la montée des Bordelais en Ligue 1 et n’assure pas (encore?) le maintien de Rodez n’est pas resté sans suite pour le joueur de 25 ans. Ce samedi, le club de l’Aveyron dénonce des "menaces odieuses" contre Lucas Buades. Elles "ne resteront pas sans suite pour les auteurs", menace le RAF avant de conclure : "N’inversons pas la situation, soutien total à Lucas."

Contacté par RMC Sport, le club ne souhaite plus s'exprimer avant la Commission de Discipline de lundi ou du moins tant qu'il n'y aura pas de nouveaux éléments, jugeant s'être assez exprimé sur le sujet. Concernant l'état de santé du joueur, il s'est plutôt bien remis physiquement mais est très touché sur le plan psychologique et est très entouré pas ses proches.