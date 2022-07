Ligue 2: Saint-Etienne lance son opération remontée en mode profil bas

Avec seulement deux tickets pour la montée en Ligue 1, un déficit de trois points et un effectif décimé par les départs, l’AS Saint-Etienne ne bombe pas le torse avant de lancer sa saison de Ligue 2 samedi à Dijon (15h). Mais les Verts de Laurent Batlles sont bien décidés à remonter très vite dans l’élite.

"J’entends les entraîneurs dire que Saint-Etienne est favori…" Laurent Batlles se débarrasserait bien de cette encombrante étiquette. Mais lorsqu'un monument du foot français descend en Ligue 2, une première depuis 18 ans pour les Verts, difficile de ne pas en faire un candidat à la remontée. Qu’importe les dix titres de champion de France, le nouveau coach des Verts chasse la pression. Une prudence dictée par un contexte délicat dans le Forez.

L’ASSE, qui lance sa saison de L2 samedi à Dijon (15h), a écopé d’une pénalité de trois points (plus trois avec sursis) en raison des incidents survenus lors du barrage face à Auxerre. Autre conséquence des sanctions infligées au mois de juin par la LFP: le stade Geoffroy-Guichard sera suspendu quatre matchs. Le Chaudron n’accueillera du public qu’au mois… d’octobre. Dans le négatif sur le plan comptable et privé de son 12e homme, c’est avec le vent de face que les Verts abordent leur opération remontée. "On n’est pas favori", répète Laurent Batlles.

Briançon: "Il faut respecter ce championnat"

En plus des sanctions, le coach de Saint-Etienne doit composer avec un effectif décimé par une quinzaine de départs et seulement cinq arrivées (Briançon, Giraudon, Chambost, Cafaro, Lobry). Même si le mercato est loin d’être fini, l’ASSE n’a pas un effectif cinq étoiles qui pourrait lui permettre de bomber le torse: "On a une équipe très compétitive mais en reconstruction, reconnait Anthony Briançon, l’expérimentée recrue venue de Nîmes. Il faut respecter ce championnat."

Expert de la Ligue 2 pour avoir fait remonter Troyes en L1, Laurent Batlles va dans le même sens: "Il faut avancer avec beaucoup d’humilité, appuie le technicien. Des endroits sont assez hostiles. Tout le monde est dans une forme de vaillance."

Si les Verts abordent avec prudence cette nouvelle saison, le tableau n’est pas complètement noir. Dans l’ombre des Girondins de Bordeaux, finalement maintenus en Ligue 2 et concurrent sérieux pour la montée en L1, les prestations des Verts lors des matchs amicaux ont été plutôt convaincantes à l’exception de la fin de la rencontre contre Angers (défaite 4-1) qui n’a pas plu à Laurent Batlles.

"Ce n’est pas normal de finir un match de cette façon", regrette l’entraîneur stéphanois, globalement très satisfait de son groupe: "Il y a encore beaucoup de choses à régler mais on a mis en place notre façon de jouer. Je sens les joueurs prêts, motivés et impatients de débuter." Une détermination indispensable si Saint-Etienne veut valider l’un des deux tickets d’entrée pour la Ligue 1.