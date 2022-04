Ligue 2: dernière ligne droite pour le Paris FC, qui vise la montée en Ligue 1

Quatrième à quatre points d'Ajaccio, le Paris FC n'a pas renoncé à subtiliser la deuxième place au club corse lors des cinq dernières journées de la saison régulière. Pour ce faire, les Parisiens devront réaliser un sans-faute

Le Paris FC s’apprête à entamer la dernière ligne droite de sa saison. Quatrième du championnat de Ligue 2 avec 60 points, le club accuse un retard de quatre unités sur Ajaccio (2e) dans la course à la montée. Les deux premiers du championnat montent directement en Ligue 1 à l’issue de la 38e et dernière journée. Les équipes classées de la troisième à la cinquième place peuvent espérer les rejoindre en disputant les barrages avec le 18e de Ligue 1.

Mais l’objectif initial reste le même pour le Paris FC: valider la montée à l’issue de la saison régulière. "L’objectif est de terminer le plus haut possible. Avec la saison qu’on fait on a envie d'accéder directement à la Ligue 1. Après on est prêts à faire les barrages mais dans un premier temps on ne va pas se cacher, l'objectif est d’aller chercher cette deuxième place", a déclaré à RMC Sport le défenseur Ousmane Kanté.

Ferracci: "Ce qu’il nous est arrivé peut arriver à d’autres"

Les Parisiens ont désormais cinq matches pour inverser la tendance et faire oublier la spirale négative du mois de mars. Le Paris FC a mis fin à une série de quatre matches sans victoire le week-end dernier en gagnant à Rodez (1-0). Ce qui lui a permis de rester ex-aequo avec Sochaux, qui complète le quintette majeur. Le groupe de tête a pris ses distances avec le reste du peloton, Valenciennes (6e) étant pointé à 13 points du 5e. Le Paris FC est donc assuré de disputer a minima les barrages.

Le club de Pierre Ferracci reçoit Caen mardi soir, "l’une des équipes qu’il ne faut pas rencontrer en ce moment", dixit Thierry Laurey, avant de se rendre à Bastia vendredi. Valenciennes, Amiens et Grenoble seront ses derniers adversaires. Laurey sait que son équipe devra réaliser "quasiment un carton plein" si elle veut se donner une chance de rattraper Ajaccio. Ensuite, il faudra compter sur un ou plusieurs faux-pas de ses concurrents directs. "Ce qu’il nous est arrivé peut arriver à d’autres", veut croire le président du club. Après tout, le sport est plein d’aléas.