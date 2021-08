Ligue 2: Toulouse s'embrouille avec beIN Sports à cause du cas Adli

Le Toulouse FC (vainqueur 1-0 contre Bastia en Ligue 2) a refusé que beIN Sports remette le trophée d'homme du match à l'un de ses joueurs. Motif invoqué: la chaîne a, pendant la rencontre, pris des nouvelles d'Amine Adli, mis à l'écart par le club jusqu'à la fin du mercato.

Ce dossier empoisonne l'atmosphère du club. Le Toulouse FC est entré en conflit avec beIN Sports, ce samedi après-midi après la victoire 1-0 obtenue contre le SC Bastia en Ligue 2. Le TFC a empêché la chaîne de remettre le trophée d'homme du match à son milieu belge Brecht Dejaegere, parce qu'un consultant a discuté pendant la rencontre avec Amine Adli, mis à l'écart jusqu'à la fin du mercato.

En début de seconde période, le diffuseur, par l'intermédiaire de Robert Malm, est en effet allé voir Amine Adli, présent dans la tribune principale du Stadium. Le jeune joueur de 21 ans n'a pas souhaité s'exprimer au micro. Mais il a tout de même discuté avec le consultant, comme l'a expliqué ce dernier juste après cette courte entrevue: "Il ne parlera pas, c'est le deal qu'il a avec le club."

C'était donc tout de même suffisant pour susciter l'ire du club. Le commentateur Samuel Ollivier l'a expliqué après le coup de sifflet final: "Le club ne souhaitait pas que l'on remette à Brecht Dejaegere ce trophée, qu'on en fasse une cérémonie, en rétorsion à ce qu'il s'est passé tout à l'heure, lorsque vous (Robert Malm, ndlr) avez été voir Amine Adli pendant le match pour discuter avec lui, avoir quelques informations et savoir s'il allait bien tout simplement. Visiblement, on manque un peu de recul au club. (...) C'est dommage. Ce n'est que du football."

Comolli furieux qu'Adli ait refusé deux belles offres

En début de semaine, le président toulousain Damien Comolli avait expliqué qu'Amine Adli ne jouerait plus avec le TFC jusqu'à la fin du mois d'août. Motif de cette sanction qui irrite le syndicat des footballeurs: deux offres intéressantes pour le club ont été refusées par le joueur, qui a d'autres projets pour son avenir et qui est en fin de contrat en juin 2022.

"Amine Adli n'est plus à disposition de l'entraîneur", a ainsi fait savoir le dirigeant dans La Dépêche. "Le joueur a refusé les deux clubs, que je ne peux pas nommer. Mais ce sont des clubs gigantesques. Étrangers. Et qui jouent la Champions League et le titre dans leur championnat respectif tous les ans", a affirmé Damien Comolli, affirmant avoir reçu 10 et 12 millions d'euros.