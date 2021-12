Ligue 2: un joueur de Rodez victime d'injures racistes à Toulouse

Après le nul contre son voisin Rodez, ce lundi soir en Ligue 2 (1-1), le Toulouse FC a expliqué qu'un joueur adverse a été visé par des propos à caractère raciste, lancés par un spectateur du Stadium. Et a fermement condamné ces agissements.

Un communiqué limpide, pour un incident déplorable. Quelques minutes après la fin du derby Toulouse-Rodez (1-1), ce lundi soir en Ligue 2, le TFC a expliqué qu'un joueur de l'équipe visiteuse, donc de Rodez, avait été ciblé par des injures racistes de la part d'un spectateur du Stadium.

Après l'égalisation tardive du RAF, la fin de partie a été marquée par une petite échauffourée, et surtout par la grosse colère du portier ruthénois Lionel Mpasi - un ancien Toulousain. C'est ce dernier qui a été insulté.

Le TFC présente ses excuses, Comolli "dégoûté"

"Le président Damien Comolli a adressé, auprès du joueur visé ainsi que de son club, le Rodez Aveyron Football, ses excuses au nom du Toulouse Football Club", indique le communiqué des Violets.

Et d'ajouter: "Le club condamne fermement ces agissements et toute forme de discrimination. L’identification de l’individu en cause est en cours et le club engagera toutes les procédures légales nécessaires."

La fin de match Toulouse-Rodez © Capture d'écran/beIN

Passé en conférence de presse après la rencontre, l'entraîneur toulousain Philippe Montanier a lui aussi déploré ces agissements. "Je n’étais pas au courant, on vient de m’en parler, a-t-il d'abord indiqué. Le club l’a fait et moi pareil: on s’excuse auprès de nos amis de Rodez, et on les condamne (les incidents). Ça ne doit pas avoir lieu. En plus on est une équipe où il doit y avoir le plus d’étrangers : on a un Japonais, un Brésilien, des Africains… Le foot est universel. On condamne ça, et encore une fois on adresse nos excuses à nos amis de Rodez."

Damien Comolli, le président du TFC, est allé encore plus loin en se disant "dégoûté". "J’ai eu un pressentiment quand j’ai vu la réaction du gardien de Rodez, a-t-il confié. J’ai déjà vécu ça ailleurs dans un autre sport. Je suis descendu, j’ai vu le président de Rodez et je suis allé dans le bureau du délégué. Je me suis excusé au nom du club. J’ai discuté avec les stadiers. C’est une personne identifiée. Je suis écœuré. On fait beaucoup beaucoup de choses. C’est le genre de truc qui me donne envie de vomir."