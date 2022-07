Ligue 2: Valenciennes va demander le report de son match face à Bordeaux

Selon 20 minutes, la direction de Valenciennes va effectuer une demande pour le report de la première journée de Ligue 2, qui prévoit que le VAFC se déplace samedi à Bordeaux. La direction des Girondins ne devrait pas s'y opposer.

La bonne nouvelle est tombée à trois jours de la reprise du championnat. Le comité exécutif de la FFF a réintégré ce mercredi le club des Girondins de Bordeaux en Ligue 2. Mais face à l'incertitude qui a plané ces dernières semaines, la tenue de la première rencontre du club bordelais semble compromise. Valenciennes, adversaire annoncé, va demander un report.

Bordeaux prépare la rencontre comme si elle devait se jouer samedi

Selon une information de 20 minutes, la direction du VAFC devrait rapidement effectuer une demande officielle auprès de la LFP, en raison de cette décision tardive. Le média précise que les dirigeants bordelais ne s'opposeront pas à cette demande. Néanmoins, David Guion et ses joueurs ont préparé la rencontre comme si elle allait se tenir ce samedi, à 19 heures.

Sur Twitter, le président des Girondins n'a pas tardé à réagir à la nouvelle: "Une excellente nouvelle pour les Girondins et le foot français. Maintenant place au sport! Le soutien de nos supporters a été essentiel et c'est pourquoi j'ai décidé d'offrir les places pour Bordeaux-Valenciennes. Plus de détails très vite", a écrit le président des Girondins sur son compte Twitter.

Si la DNCG, le gendarme financier de la LFP, avait prononcé la descente de Bordeaux en National 1, le Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF) avait opté pour un maintien. Mais l'avis favorable était consultatif et le Comex de la FFF devait trancher. Les recours ont été longs mais Bordeaux aura réussi à se sauver. Par ailleurs, la FFF a tout de même demandé à la DNCG "d’exercer un contrôle financier renforcé et régulier du club durant la saison 2022-2023".