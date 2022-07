Mercato: quel effectif pour Bordeaux à dix jours de la reprise de la Ligue 2?

Alors que les Girondins sont toujours engagés dans un bras de fer administratif pour espérer disputer le championnat de Ligue 2 cette saison, David Guion et son staff s’attellent à préparer leur groupe. Mais avec quels joueurs Bordeaux va-t-il débuter le championnat?

On en est encore loin, très loin, mais malgré la décision de la DNCG de reléguer le club en National 1 et avec le couperet de la liquidation judiciaire et du dépôt de bilan au-dessus de leur tête, les Girondins de Bordeaux continuent leur préparation pour débuter la Ligue 2 le 30 juillet prochain, comme si de rien n’était.

Les Maritimes disputent ce mercredi (19h) leur quatrième match de préparation contre Saint-Etienne à Vichy avec un groupe jeune, la situation financière du club n’ayant pas permis à Gérard Lopez d’officialiser les neuf recrues envisagées.

Trois recrues s’entrainent déjà avec Bordeaux

En janvier les Girondins avaient officialisé l’arrivée du gardien polonais Rafal Straczek. A 23 ans, il disputera la place de n°1 dans le but avec Gaëtan Poussin, Benoit Costil ayant quitté le club libre (il s'est engagé avec Auxerre). Deux renforts de poids ont débarqué en Gironde libres. L’ancien latéral gauche de Clermont Vital N’Simba, 178 matchs de L2 au compteur et le défenseur central Yoann Barbet, ancien pilier de la défense de Queens Park Rangers. Agés de 29 ans, les deux joueurs vont amener le leadership voulu par David Guion. Barbet a d’ailleurs porté le brassard de capitaine lors des matchs de préparation.

Les deux hommes ont signé à Bordeaux malgré la menace d’une relégation administrative. Si les Girondins avaient évolué en National 1, des clauses ont été incluses dans les contrats pour que ces joueurs redeviennent libres. Une situation qu’ils ne connaitront pas puisque si Bordeaux est définitivement relégué, le club déposera le bilan et repartira en N3.

>> Suivez toutes les infos mercato EN DIRECT

Un loft pour de nombreux joueurs

Gérard Lopez et son directeur sportif Admar Lopes ont souhaité une reconstruction totale de l’effectif. Plusieurs cadres de la saison dernière ont été envoyés avec la réserve. Les "lofteurs" sont Paul Baysse, Enock Kwateng, Medhi Zerkane, Mbaye Niang, Abdeljalil Medioub, Rémi Oudin ou encore Edson Mexer. Aucun ne sera retenu. Bordeaux espère faire quelques opérations financières intéressantes sur ces profils. L’avenir de ces lofteurs ne se décantera pas avant que la situation administrative et financière du club ne soit définitivement réglée.

Un effectif jeune

Depuis le début de la préparation, David Guion s’appuie sur un groupe très jeune. Mais certains hommes de la saison dernière sont toujours bien présents. Danylo Ignatenko, une des bonnes pioches de la deuxième partie de saison, s’est définitivement engagé avec Bordeaux. Fransergio, l’une des plus grosses déceptions du championnat l’an passé, ne sera pas retenu en cas d’offre mais il a pris part aux matchs de préparation. L’ancien buteur star de série Netflix "Sunderland'Til I Die" Josh Maja, a lui retrouvé le club cet été après un prêt peu convaincant à Stoke City.

Plusieurs jeunes ont marqué des points et vont avoir un rôle à jouer. Entrevus la saison dernière le latéral Johaneko Louis-Jean, international U18 et son coéquipier en équipe de France Lenny Pirringuel sont de grands espoirs. Logan Delaurier-Chaubet (20 ans) buteur pendant cette préparation et Malcom Bokélé (22 ans, prêté à Villefranche la saison passée) se sont affirmés. Tom Lacoux (20 ans), Dilane Bakwa (19 ans), Issouf Sissokho (20 ans) ont eux plusieurs matchs de Ligue 1 dans les jambes et devront franchir un cap cette saison. Si Bordeaux reprend en L2 le 30 juillet, il devra s'appuyer sur sa jeune garde pour entamer la saison sur une belle dynamique.