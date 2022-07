Maintenu en Ligue 2, Bordeaux accueillera Valenciennes à guichets fermés

Au lendemain du maintien en Ligue 2 acquis par les Girondins devant le Comex de la FFF, Bordeaux annonce ce jeudi qu’il recevra Valenciennes samedi (19h) à guichets fermés pour le compte de la 1ere journée. Grâce aux invitations faites aux supporters, le Matmut Atlantique, limité cette saison à une capacité de 22.000 spectateurs, fera le plein.

Encore des bonnes nouvelles pour Bordeaux. Mercredi, le FCGB a sauvé sa peau en Ligue 2, après que le Comex de la FFF a suivi l'avis favorable rendu lundi par le CNOSF. Un ouf de soulagement pour tous les supporters des Girondins qui pourront assister au match face à la Valenciennes, samedi (19h) pour le compte de la 1ere journée de L2.

Ils seront d’ailleurs nombreux à garnir les tribunes du Matmut-Atlantique. Le club girondin annonce ce jeudi que la rencontre se déroulera à guichets fermés. L’initiative de la direction qui a décidé d’inviter les fans pour les remercier de leur mobilisation pour sauver le club a reçu un écho très favorable puisque les 22.000 places disponibles ont trouvé preneurs. "Il reste quelques places payantes en loges & salons à réserver auprès du Réseau de Bordeaux", indique le club sur son site.

Le Virage sud suspendu

La jauge a été limitée à 22.000 places cette saison par le club et non 42.115 comme la capacité du stade. Le club n’ouvrira que la partie basse afin de "maximiser l’ambiance au plus proche des joueurs et réduire les coûts d’exploitation" selon un mail envoyé par le club aux abonnés.

Rappelons enfin que la partie basse du Virage sud est à nouveau suspendue en raison d’usage de fumigènes lors d’un match de Ligue 1 face à Lorient. Les habitués suivront le match dans le Virage nord haut.