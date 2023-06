Mercato: Furlan a signé à Caen car il voulait "habiter près de la mer"

Jean-Marc Furlan a été présenté mercredi en tant que nouvel entraîneur du SM Caen (Ligue 2), quelques mois après son limogeage de l'AJ Auxerre.

Nouvel entraîneur du Stade Malherbe de Caen, 5e de la saison écoulée en Ligue 2, Jean-Marc Furlan a été présenté à la presse mercredi. L'occasion pour lui d'expliquer les raisons de sa signature en Normandie. Et de rappeler son sens de l'humour. "Je voulais habiter près de la mer, c'est surtout ça", a-t-il notamment lâché hilare.

Et avant de répondre aux questions des journalistes, le technicien de 65 ans a déclaré tout sourire: "Pierre-Antoine Capton (le président, ndlr) m'a dit qu'il ne veut pas de casquette à l'envers, ni de doigt d'honneur!"

Une manière de rebondir avec légèreté sur son départ mouvementé de l'AJ Auxerre. Lors de son dernier match à Clermont (défaite 2-1), il avait adressé des doigts d'honneur aux supporters locaux, ce qui lui a valu quatre matches de suspension dont trois ferme, qu'il devra purger en début de saison.

"J'étais complétement détruit lors de mon licenciement"

"Mon départ d’Auxerre a été un moment très difficile. J’étais complètement détruit lors de mon licenciement. (...) Pendant trois ou quatre mois, j’étais mélancolique, triste", a aussi admis Jean-Marc Furlan, selon la retranscription de Malherbe Inside.

Ancien joueur passé par Bordeaux, Lyon, Tours, Montpellier ou encore Bastia entre 1976 et 1989, nommé meilleur entraîneur de L2 en 2012, 2017 et 2019, Furlan s'est forgé une réputation de spécialiste des accessions en L1. Avant Auxerre, il avait réussi cette performance par trois fois avec Troyes (2005, 2012, 2015) et une fois avec Brest (2019). Il a aussi connu deux relégations en L2, avec Strasbourg en 2008 et avec Troyes en 2013.