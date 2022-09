Metz-Guingamp: "Je n’ai jamais vécu ça", confie Dumont après les trois expulsions et l’arrêt du match

Stéphane Dumont, entraîneur de Guingamp, a vécu une soirée très particulière achevée par la large victoire de son équipe (3-6) dans des circonstances particulière svace trosi expulsions messines et un arrêt du match.

La soirée avait mal démarré pour Guingamp mais elle s’est terminée sur un score de tennis dans un contexte houleux. Rapidement menés 3-1, les Bretons se sont finalement imposés 6-3 à Metz, face à une équipe réduite à 8 après les expulsions de Boubacar Kouyaté (31e), Alewandre Oukidja (45e) et Danley Jean-Jacques (56e). La rencontre a même été arrêtée pendant 25 minutes après l’intrusion d’un supporter sur la pelouse, menaçant l’arbitre, Pierre Gaillouste. Présent sur le banc des visiteurs, Stéphane Dumont a assisté incrédule à cette succession de faits, tout en pointant du doigt la faute ultra violente de Jean-Jacques sur son joueur Tristan Muyumba.

"Il peut aussi être à l’hôpital mon joueur"

"Je n’ai jamais vécu ça, a-t-il confié à l’issue du match. Je ne vais pas donner les bons points ou me permettre de juger (l’arbitre, ndlr), mais on a essayé de faire tourner le match en notre faveur et on a réussi à le faire. (…) Encore une fois, je ne suis pas là pour juger, mais il peut aussi être à l’hôpital, mon joueur (Muyumba). Ce n’est pas évident pour l’équipe qui se retrouve en infériorité et ce n’est pas non plus évident pour l’équipe en face. On est rentrés aux vestiaires, on s’est demandé si on allait rejouer, il a fallu être calmes, on a réussi à le faire. Il ne faut pas nier le fait qu’on ait bénéficié des circonstances de ce match. Mais on n’a pas volé les choses non plus."

Le ton était évidemment bien plus véhément côté messin où l’arbitre était dans le viseur, notamment pour l’expulsion d’Oukidja, jugée très sévère. Le gardien a d’ailleurs quitté le terrain en pleurs.

Bölöni furieux contre l'arbitre

"L'arbitrage vous fait perdre le match? Bien sûr, c'est clair et net, a lancé l’entraîneur Laszlo Bölöni à l’issue de la rencontre. Le Monsieur qui était là-bas, je ne veux pas l'appeler arbitre, il a fait son show. Malheureusement, il fausse non seulement le résultat mais aussi le travail de beaucoup de gens. On avait très bien commencé, mais déjà comment on peut siffler ce premier penalty... Puis le carton jaune de Kouyaté est extrêmement discutable. Il ne le touche pas, le joueur fait le grand cinéma, il crie, il pleure... Je me demande comment il se prépare, ce mec veut être arbitre en première division ou il l'est déjà... Mon Dieu! Le deuxième penalty et l'exclusion... C'est ‘No Comment’. Prends ton sifflet et mets-le quelque part, qu'on ne le revoie pas, et oublie-le. Je ne veux pas défendre impérativement mon équipe, mais normalement à la 20e minute il y a 3-0, même si peut-être qu'on n'aurait pas gagné. Si tu es arbitre, tu as un peu de pédagogie dans ta tête... Si je regrette l'absence de VAR en L2? Ah oui, énormément, bien sûr. C'est dommage, surtout quand on voit ce qu'il se passe dans le football français... Oukidja est expulsé pour rien du tout, zéro erreur, et il va prendre quatre matches, ou cinq... Et celui-là (l'arbitre), il va être à la maison, tranquille."