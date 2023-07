National: Sochaux a bien saisi le CNOSF, qui a espoir d'être réintégré en Ligue 2

Comme révélé par L'Equipe et confirmé par RMC Sport, le FC Sochaux a bien saisi le Comité national olympique et sportif français ce jeudi. Le club relégué en National 1 enclenche son processus afin de rester en Ligue 2.

C’est une nouvelle étape franchie. Comme révélé par L'Equipe et confirmé par RMC Sport, le FC Sochaux a bien saisi ce jeudi le Comité national olympique et sportif français ce jeudi dans l’espoir de réintégrer le championnat de Ligue 2. Le club, rétrogradé en National 1 début juillet par la DNCG, le gendarme financier du football français, avait jusqu’au vendredi 28 juillet pour solliciter l’instance. Une audience de conciliation devrait être organisée dans les prochains jours entre le CNOSF et le FCSM.

Un accord trouvé pour le rachat de Sochaux

Mercredi, un accord a été trouvé en vue du rachat du FC Sochaux-Montbéliard entre Romain Peugeot, arrière-petit-fils du fondateur du club, et l'actuel actionnaire chinois, Nenking. Romain Peugeot s’est engagé à verser 8 millions d’euros pour le rachat du FCSM en mobilisant des investisseurs et en étant soutenu par les collectivités locales. Nenking, de son côté, doit verser 4 millions pour atteindre les 12 millions nécessaires au rachat du club qui a terminé 9e de Ligue 2 la saison dernière.

L'annonce de cet accord a été vécue comme un soulagement par les historiques du FC Sochaux et les supporters, même si tous restent prudents. Car en cas de dépôt de bilan, le club pourrait retomber jusqu'en National 3, où il perdrait son statut professionnel et son centre de formation. La situation du club, double champion de France (1935, 1938), vainqueur de la Coupe de France (1937, 2007) et de la Coupe de la Ligue (2004), a créé un vif émoi dans la région, y compris au sein de la classe politique.

Comme expliqué par RMC Sport, les propriétaires chinois de Sochaux ont même été contactés par l'Elysée. Un appel téléphonique a eu lieu entre les deux parties.