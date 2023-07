Ligue 2: l'Elysée a appelé les propriétaires du FC Sochaux, menacé par un dépôt de bilan

INFO RMC SPORT - L'Elysée est entrée en contact avec les propriétaires chinois du FC Sochaux. Le cabinet présidentiel se préoccupe de l'avenir du club, et espère qu'une solution pourra être trouvée pour éviter le dépôt de bilan.

Selon les informations de RMC Sport, l'Elysée est entrée en contact avec les propriétaires chinois du FC Sochaux. Un appel téléphonique entre les deux parties à eu lieu ce jeudi soir. Le cabinet présidentiel se préoccupe de l'avenir du club, et espère qu'une solution pourra être trouvée pour éviter le dépôt de bilan.

Le FC Sochaux a jusqu'au 28 juillet pour saisir le CNOSF, le Comité national olympique et sportif français, et espérer réintégrer la Ligue 2. Le potentiel repreneur devra investir 12 millions d'euros pour rééquilibrer le budget de la saison prochaine.

Emmanuel Macron "très sensible à la situation"

Mercredi soir déjà, comme évoqué par L'Equipe, le député Renaissance de la 3e circonscription du Doubs, Nicolas Pacquot, avait évoqué la question du FCSM auprès du président de la République. Selon l’élu, Emmanuel Macron s’est montré "très sensible à la situation".

"Ce qui nous manque, c’est du temps", assure le député, qui échange également avec Romain Peugeot et la direction du club. "Je me battrai jusqu’au bout", promet celui qui veut à tout prix éviter le scénario "catastrophe" de la descente en National 3, et appelle à "l'audace et le soutien des collectivités du territoire" pour soutenir le sauvetage du club.

Ce matin, la communauté d'agglomération du Grand Belfort a annoncé son intention d'injecter un million d'euros pour aider le projet de reprise de Romain Peugeot. L'arrière-petit fils du créateur du club, accompagné par plusieurs investisseurs, est l'une des deux candidatures sérieuses à la reprise du FC Sochaux. L'autre potentiel repreneur est un investisseur américain, représenté par des intermédiaires allemands.