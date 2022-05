Nîmes: l'énorme craquage du président Rani Assaf, qui traite de "cancer" ses détracteurs

Le président du Nîmes Olympique, Rani Assaf, a tenu des propos très durs envers les personnes qui chercheraient à déstabiliser selon lui le club gardois, ce lundi en conférence de presse. L’ancien président et actionnaire minoritaire des Crocos, Jean-Louis Gazeau, lui a répondu avec tout autant de fermeté.

Ambiance délétère du côté des Costières. Ce lundi, le président du Nîmes Olympique, Rani Assaf, a tenu une conférence de presse dans laquelle il a tiré à boulets rouges sur toutes les personnes qui ont critiqué la gestion actuelle du club gardois. Et autant dire que ses détracteurs en ont pris pour leur grade.

"Il y a beaucoup d'amoureux au club. Mais ils veulent tous juste la mort du club. On appelle ça un cancer. Quand vous avez des cellules à l'intérieur et autour du club qui attaquent le corps, c'est un cancer. Ces gens-là sont un cancer pour le club, il va falloir qu’on s’en débarrasse. Et le traitement va être violent et méchant", a taclé Rani Assaf. D’après France Bleu, le dirigeant fait référence à des chiffres dévoilés la semaine dernière par la Gazette de Nîmes, évoquant une dette du club à hauteur de trente millions d'euros.

Jean-Louis Gazeau: "C’est une honte"

Visiblement visé par les propos de Rani Assaf, Jean-Louis Gazeau, ancien président des Crocos et actuel actionnaire minoritaire du club, lui a répondu. "C’est une accusation tout à fait mensongère, comme on en a l'habitude du personnage. Et deuxièmement, me traiter peut-être parmi d'autres, comme cancer, de personne qui n'aime pas le club, qui veut la mort du Nîmes Olympique... Excusez-moi, c'est une honte. Je ne voudrais quand même pas qu'on masque par des outrances une gestion qui n'est pas bonne."

Relégué en Ligue 2 à l’issue de la saison dernière, Nîmes est actuellement 8e du championnat. Après avoir un temps navigué dans le bas du classement, les Crocos sont remontés en milieu de classement, sans pour autant pouvoir prétendre à une remontée dans l’élite.