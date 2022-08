Paris FC: carton rouge, bousculade et noms d'oiseaux... C'était très chaud entre Laurey et Julien Lopez à Sochaux

Alors que Sochaux et le Paris FC se sont séparés sur un nul ce lundi soir en Ligue 2 (0-0), la fin de match a été marquée par une suprenante altercation entre le coach parisien Thierry Laurey et son propre joueur Julien Lopez, après l'expulsion de ce dernier.

Une embrouille entre un entraîneur et un joueur durant un match, ce n'est pas une image franchement rare. Mais quand l'entraîneur et le joueur en question font partie de la même équipe, l'événement prend tout de suite une autre dimension...

Alors que le Paris FC est allé chercher un match nul à Sochaux ce lundi soir (0-0) pour le compte de la 1re journée de Ligue 2, la fin de partie a été marquée par une surprenante altercation entre Thierry Laurey et Julien Lopez.

"Il a cherché, il a trouvé"

Réduit à dix depuis la première période, et luttant comme il le pouvait pour préserver le moint du nul, le PFC s'est en effet retrouvé à neuf au tout début du temps additionnel (90e+1), quand Lopez, déjà averti, a reçu un second avertissement pour contestation après une remise en touche invalidée par l'arbitre.

Tandis qu'il se dirigeait vers la sortie du terrain, l'ancien joueur de Marseille Consolat a alors dû affronter la colère de son coach. Extrêmement véhément, Laurey est même allé jusqu'à pousser des deux mains Julien Lopez en direction des vestiaires. Ce qui n'a pas plu, mais alors pas du tout, à l'ailier.

Dans un coup de sang, le joueur s'est emparé d'une bouteille d'eau... pour finalement la jeter au sol - évitant ainsi de dépasser les limites avec son entraîneur - et s'en aller en lâchant quelques mots doux.

"Je n’ai pas besoin de reparler de ça (avec Lopez), il a cherché, il a trouvé, a lâché Laurey après la rencontre au micro de beIN Sports. J’avais demandé avant le match qu’on soit respectueux de l’arbitre, du jeu, des adversaires… On peut prendre des cartons, ça peut arriver, dans un duel... Autant un tacle malheureux je peux tolérer, ça peut arriver, mais quand on t’a prévenu et qu’on t’a déjà mis un jaune, stop. Je n’ai rien contre Julien, ce n’est pas le problème, mais je lui ai déjà dit, depuis un an je lui répète, je lui répète. Ça lui pendait au nez. Il s’est fait attraper par la patrouille. Tant pis pour lui. A lui de se montrer plus vigilant et de montrer aussi qu’il va tout faire pour se faire pardonner, parce qu’il a laissé ses coéquipiers à neuf."

Si la scène n'est pas passée inaperçue à Bonal, elle a également été commentée par de nombreux téléspectateurs. Notamment un certain Maxime Lopez, joueur de Sassuolo et surtout petit frère de Julien. "En 2022, c’est normal un entraineur qui pousse son joueur comme ça ?", a grincé l'ancien milieu de l'OM sur Twitter. La saison commence bien.