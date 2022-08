Paris FC: Ferracci s'étonne du maintien de Bordeaux en Ligue 2

Pierre Ferracci, président du Paris FC, critique les dirigeants de Bordeaux pour leur gestion du club et s’étonne des nombreuses chances dont a bénéficié le club pour éviter une relégation administrative en National.

Le Paris FC lance sa saison de Ligue 2, ce lundi sur le terrain de Sochaux (20h45, 1er journée) avec de grosses ambitions pour la montée en Ligue 1. Mais la concurrence sera forte pour le club francilien, battu trois fois en barrage lors des quatre dernières années, d’autant plus cette saison où seulement deux équipes seront promues. Menacé d’une relégation administrative en National, Bordeaux a finalement obtenu le droit jouer au deuxième échelon après la décision du comité exécutif de la Fédération française de football (FFF). Une décision que ne comprend pas Pierre Ferracci, président du Paris FC, qui s’en prend aux dirigeants girondins.

"Les dirigeants bordelais n’ont pas respecté les règles qui s’appliquent au foot"

"On sera ravis de les recevoir début septembre à Charléty, confie le dirigeant. Mais je distingue les Girondins, le club, son histoire et tout ce qui s’est passé autour. En quoi une rétrogradation en En National aurait été synonyme de dépôt de bilan? Bien sûr, il y a moins de recettes, mais il y a des actionnaires… Certains clubs ont été encadrés, ils n’ont pas eu la deuxième ou la troisième chance dont a bénéficié Bordeaux. Les dirigeants bordelais n’ont pas respecté les règles qui s’appliquent au foot. La Ligue et la FFF doivent absolument modifier leur gouvernance, sinon on s’expose à de gros soucis à l’avenir…"

Relégués sportivement en Ligue 2, les Girondins l’ont ensuite été administrativement en National par la DNCG; début juillet. Une décision confirmée par la commission d’appel. Mais le club a ensuite saisi le CNOSF et obtenu un avis favorable pour un maintien en Ligue 2, définitivement validé par la FFF. Il a ainsi disputé son premier match au deuxième échelon, samedi face à Valenciennes (0-0).

Les Girondins, malgré un effectif encore en construction et une situation financière sous contrôle, feront partie des prétendants à la remontée en Ligue 1. Comme le Paris FC qui s’est bien renforcé cet été. "Si on monte dans les deux ans, je ne serais pas malade, conclut Ferracci. Mais on a perdu trois barrages en quatre ans (dont le dernier contre Sochaux, 1-0, ndlr), donc, c’est peut-être la bonne année pour monter car il n’y en a pas… J’ai lu que beaucoup nous voyaient déjà en L1 ? On ne va pas se cacher, mais ça reste une compétition serrée avec tous ses aléas."