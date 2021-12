Propos racistes lors de Toulouse-Rodez: "Absolument écœuré", la réaction cash de Comolli

Damien Comolli a réagi ce lundi soir aux insultes racistes dont a été victime le gardien de Rodez pendant le match de Ligue 2 contre Toulouse. Le président du club toulousain n’a pas caché sa colère après un comportement honteux ce spectateur présent au Stadium.

Cela commence clairement à devenir lassant… Le football français a connu un nouvel épisode des plus regrettables ce lundi lors du match de la 18e journée de Ligue 2 entre Toulouse et Rodez (1-1). Une nouvelle fois, un supporter présent au stade s’est illustré de terrible manière. Après les coups portés sur les joueurs ou les jets de projectiles, la LFP va devoir gérer les insultes racistes proférées à l’encontre du gardien de Rodez. Ciblé par un spectateur, Lionel Mpasi a ensuite reçu le soutien du président du Téfécé Damien Comolli.

"Je suis extrêmement en colère, dégoûté même. Si je refais le cheminement des événements, j’ai eu comme un pressentiment quand j’ai vu la réaction du gardien de Rodez. Je me suis dit qu’il avait dû se passer quelque chose de grave, a estimé le dirigeant de l’équipe haut-garonnaise. Cela m’était arrivé une fois dans un job précédent, dans un club précédent, dans un autre stade et la réaction du joueur était exactement la même."

Comolli: "Des propos absolument abjects"

Beaucoup plus perturbé par cet incident que par la contre-performance de son équipe, Damien Comolli a tenu un discours sans concessions face au racisme lors de son passage en conférence de presse. Le président de Toulouse a voulu faire front et exprimer sa solidarité avec son homologue ruthénois et avec Lionel Mpasi au moment de détaille la situation auprès de la LFP.

"Je suis descendu sur le terrain à la fin du match pour essayer de comprendre. Je suis allé voir Pierre-Olivier Murat (le président de Rodez) pour lui demander ce qu’il s’était passé. Il m’a dit que leur gardien a été victime d’insultes racistes par deux fois, a encore expliqué l’ancien directeur sportif de Liverpool. Lui et le gardien de Rodez sont allé dans le bureau du délégué et je les ai suivis. J’ai écouté ce que le gardien de Rodez a dit au délégué et quand il a fini je me suis excusé auprès du gardien, du joueur au nom du club. Je me suis également excusé auprès de Pierre-Olivier Murat, également au nom du club."

A l’instar des autres stades de Ligue 1 et Ligue 2 où les mesures de sécurité pourraient être renforcées afin d’éviter des incidents, Damien Comolli ne laissera pas passer un tel comportement et fera tout pour retrouver le fauteur de trouble.

"J’ai eu une discussion avec notre directeur de la sécurité. Nous venons aussi de discuter avec l’un des stadiers. On va bien évidemment essayer d’identifier l’individu. Le gardien de but m’a un peu décrit à quoi il ressemblait, comment il était habillé et où il était assis. C’est quelqu’un qui était placé derrière l’un de nos stadiers. Je suis absolument écœuré, a finalement lâché le patron du club de la Ville rose. Cela m’arracherait la bouche de le dire donc je ne préfère pas le dire mais ce sont des propos absolument abjects. Le gardien de Rodez m’a dit que cela lui avait été dit deux fois. Je sais exactement ce qui a été dit mais je ne peux pas les dire car cela me rendrait malade."