Propos racistes lors de Toulouse-Rodez: le Téfécé sanctionné d'un point de retrait

Toulouse a été sanctionné ce mercredi par le retrait d'un point avec sursis en raison des insultes racistes proférées par un supporter contre le gardien de Rodez, Lionel Mpasi, le 13 décembre. Il avait été traité de "sale singe" par un individu.

Toulouse connaît sa sanction. L'actuel deuxième de Ligue 2 a été sanctionné par le retrait d'un point avec sursis en raison des insultes racistes proférées par un de ses supporters contre le gardien de Rodez lors du match entre les deux clubs le 13 décembre, a annoncé ce mercredi la commission de discipline de la LFP. Lionel Mpasi, le gardien de Rodez, avait été visé par des propos racistes en fin de match, alors que son équipe venait d'égaliser (score final 1-1).

"Je suis absolument écœuré. Cela m’arracherait la bouche de le dire donc je ne préfère pas le dire mais ce sont des propos absolument abjects. Le gardien de Rodez m’a dit que cela lui avait été dit deux fois. Je sais exactement ce qui a été dit mais je ne peux pas les dire car cela me rendrait malade. Je suis extrêmement en colère", avait réagi le président du Téfécé, Damien Comolli, qui ne voulait pas d'une sanction collective. "Je dis juste qu'on n'acceptera pas du tout une sanction collective car cela serait déplacé. Malheureusement, je pense qu'on encourt une sanction collective, c'est ce qui est triste. Cela peut aller au stade à huis clos à la fermeture du virage, ce qui serait une injustice incroyable", avait-il développé.

"Je n’incrimine pas du tout les supporters toulousains, ce sont les actes et paroles d’une seule personne, avait expliqué de son côté Lionel Mpasi. C’est quelque chose d’inacceptable, on ne peut pas tenir des propos comme ça. Entendre quelqu’un qui vous insulte de 'sale singe', c’est inadmissible, j’étais choqué et ça m’a fait beaucoup de mal. Je ne voulais pas faire arrêter le match, mais je voulais que cette personne sache que je ne laisserais pas passer de tels propos."

Le Téfécé s'est excusé auprès du gardien

Toulouse avait publiquement présenté ses excuses au joueur et dénoncé l'attitude du supporter, en promettant une sanction. Après instruction du dossier, la commission de discipline de la Ligue a donc retiré avec sursis un point à Toulouse, dauphin d'Ajaccio au classement de Ligue 2 avec 37 points, contre 38 pour le club corse.

Toujours en Ligue 2, la Ligue a annoncé qu'elle mettait à l'instruction le dossier concernant également des insultes racistes attribuées à des supporters du SC Bastia lors de la rencontre face à Quevilly-Rouen le 8 janvier. En Ligue 1, Saint-Etienne s'est vu infliger un huis clos total avec sursis pour l'usage d'engins pyrotechniques par ses supporters lors de la rencontre face à Nantes le 22 décembre. Enfin, l'entraîneur de Metz Frédéric Antonetti sera suspendu un match - par révocation de sursis - de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles, pour son "comportement d'après-match" après la rencontre OL-Metz (1-1) le 23 décembre. Il avait alors vertement mis en cause l'arbitrage et l'attitude de l'Olympique lyonnais.