Propos racistes lors de Toulouse-Rodez: Mpasi explique avoir été insulté de "sale singe"

Victime d'insultes racistes lors de Toulouse-Rodez lundi en Ligue 2, Lionel Mpasi, le gardien du RAF, a été traité de "sale singe" à deux reprises par un individu qui, selon nos informations, a été identifié par le TFC.

On en sait un peu plus sur ce qu'il s'est passé lors de Toulouse-Rodez (1-1) lundi soir en Ligue 2. À la 88e minute, un individu accoudé à la barrière publicitaire qui sépare la tribune Brice-Taton de la zone du terrain crie "sale singe" en direction du gardien de Rodez, Lionel Mpasi. Une insulte qu’il profère à deux reprises. L’arbitre, qui avait visiblement entendu ces mots, suspend la rencontre après un échange avec le gardien, venu lui indiquer ce qu’il venait d’entendre. L’arbitre échange alors brièvement avec le délégué pour lui signaler les faits. Un message est diffusé dans le stade et l’arbitre décide de reprendre le match.

L'individu a été identifié par le TFC

Durant cette fin de match, Mpasi est en pleurs. Il gardera les larmes aux yeux longtemps après le match dans les vestiaires. Dès le coup de sifflet final, Damien Comolli, président du TFC, se rend tout de suite dans les vestiaires de Rodez et vient écouter Mpasi, le délégué et l’arbitre. Il présentera dans la foulée ses excuses au joueur et au club adversaire. Une attitude qui a été appréciée à Rodez. L’arbitre et le délégué ont tous les deux écrit un rapport signalant ce grave incident de fin de match. La commission de discipline de la LFP en prendra connaissance dans sa réunion de demain.

Dès la fin du match, le TFC a mis tout en œuvre pour identifier l’individu. Selon nos informations, le club toulousain a réussi à identifier son visage. Une plainte a été déposée, tandis que le travail de la police devrait permettre de l’identifier formellement, l’interpeller et le renvoyer devant la justice pour le sanctionner. Au lendemain du match, après une légère séance dans la matinée, Lionel Mpasi restait très marqué psychologiquement par ces insultes.

Mpasi "n'incrimine pas du tout les supporters toulousains"

Ce mardi, le RAF a également tenu à condamner "avec fermeté ces agissements et toute forme de discrimination", avant de remercier "chaleureusement le Toulouse Football Club et son président Damien Comolli, pour leur solidarité et leur soutien quelques minutes après ces incidents" dans un communiqué. "Nous saluons également le courage de l’arbitre central du match, M. Rainville, d’avoir pris la mesure des faits rapportés par notre gardien de but et d’avoir pris la décision d’arrêter temporairement le match."

Dans ce même communiqué, Lionel Mpasi s'est également exprimé. "Je n’incrimine pas du tout les supporters toulousains, ce sont les actes et paroles d’une seule personne. C’est quelque chose d’inacceptable, on ne peut pas tenir des propos comme ça. Entendre quelqu’un qui vous insulte de 'sale singe', c’est inadmissible, j’étais choqué et ça m’a fait beaucoup de mal. Je ne voulais pas faire arrêter le match, mais je voulais que cette personne sache que je ne laisserais pas passer de tels propos. Je remercie tous les supporters toulousains pour le soutien que j’ai reçu après ces tristes événements. Je suis dégoûté que la fête ait été gâchée car j’étais de retour au Stadium, dans un club dont j’ai porté les couleurs, j’aurais aimé que ça se passe autrement. Le racisme n’a pas sa place dans la société et dans le football. [...] Ce sont des choses qu’il ne faut pas laisser passer et qu’il faut condamner."