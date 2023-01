Saint-Etienne: "C'est une jolie balafre", Briançon dévoile les détails crus de sa blessure

Le capitaine de l'ASSE, Anthony Briançon, s'est blessé en tentant d'éviter au ballon d'entrer dans le but sur l'égalisation sochalienne ce week-end. Forfait pour le prochain match, il devrait être absent plusieurs semaines.

L’AS Saint-Etienne pensait samedi avoir la mainmise à 2-1, mais les Verts ont perdu pied en fin de match, permettant aux Sochaliens, qui restaient sur trois défaites en Ligue 2, d’inverser la tendance et de s’imposer dans le Forez (3-2). Dans son malheur, l’entraîneur de l’AS Saint-Etienne (18e) Laurent Batlles a en plus perdu son capitaine Anthony Briançon. Ce dernier a percuté violemment le poteau en tentant d’éviter l’égalisation sochalienne. Non seulement il n’y est pas parvenu, mais le joueur a en plus quitté le terrain sur civière, escorté par les pompiers jusqu’à l'hôpital.

Briançon: "Du sang, des tendons...c'est dégueulasse"

"Je vois le ballon rouler. Il se rapproche du poteau. Je tacle dans sa direction et je frôle la balle. Je m'empale sur le poteau à vive allure, et je le heurte juste au-dessus de mon protège-tibia, raconte le joueur à RMC, pour le podcast Ligue 2 BKT, le Débrief. Au niveau de l’impact, ça m’a fait comme une coupure, et comme la peau est super tendue à cet endroit-là, c’est comme si j’avais pris un coup de couteau. Ça m’a ouvert sur tout le long du tibia et sur près de 20 cm." Ce dont le joueur n’a pas tout de suite pris conscience. Ce n’est qu’en tentant de se relever qu’il a pu mesurer l’étendue des dégâts.

"J’ai été un peu surpris. Il y avait du sang, des tendons, un peu tout. C’est dégueulasse", reconnaît-il. Le pire a cependant été évité puisque les examens réalisés au CHU de Saint-Priest-en-Jarez ont révélé une grosse entaille qui méritait des points de suture mais pas la moindre fracture. "J’ai été opéré avec succès. J’ai une cicatrice qui est propre. J’ai eu la chance d’éviter la fracture du tibia et du péroné, confirme Anthony Briançon sur RMC. Je m’en sors avec une jolie balafre. Je vais bien prendre le temps de cicatriser pour revenir au plus vite."

Forfait pour le prochain match, Briançon devrait être absent plusieurs semaines. Laurent Batlles s'est justement exprimé à ce sujet ce lundi en conférence de presse. Anthony Briançon ne pourra pas s'entraîner pendant quinze jours, le temps que les points de suture cicatrisent. La suite dépendra de l'évolution de cette blessure. "De ce que j'ai compris, c'est qu'il y avait une entaille sur le tibia, comme si un cutter lui avait coupé la peau. Il faut voir comment ça va cicatriser. On part sur quinze à vingt jours d'indisponibilité."