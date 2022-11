Saint-Etienne: Charles Abi mis à pied après un accident en état d’ébriété sur la route de l'entraînement

Selon Le Progrès, l’AS Saint-Etienne aurait décidé d’écarter Charles Abi en raison d’un incident survenu le mois dernier. L’attaquant de 22 ans aurait heurté un pylône électrique avec sa voiture alors qu’il se rendait à l’entraînement alcoolisé.

Depuis une semaine, il n’est plus autorisé à venir s’entraîner au centre Robert-Herbin de l’Étrat. Selon Le Progrès, Charles Abi aurait été mis à pied par l’AS Saint-Etienne (Ligue 2). Une sanction prise en raison d’un incident survenu le mois dernier. Le 16 octobre, l’attaquant de 22 ans aurait eu un accident de voiture en se rendant à l’entraînement. Accompagné d’une femme, le buteur d’1,89m aurait percuté un pylône électrique alors qu’il était en état d’ébriété. Avant de s’endormir dans son véhicule.

Les deux tests alcoolémie réalisés par le médecin de l’équipe réserve dans la foulée seraient revenus positifs. De quoi agacer sérieusement en interne. L’ASSE aurait saisi la commission juridique de la Ligue de football professionnel. Les dirigeants du club devraient se réunir à nouveau ce jeudi pour évoquer d'éventuelles sanctions supplémentaires.

Aucun match cette saison

Formé chez les Verts, Abi a effectué un début de carrière prometteur dans le Forez, avec 51 apparitions en pro, dont 43 en Ligue 1 et 2 en Ligue Europa (4 buts, 2 passes). Mais il n’a pas réussi à confirmer jusqu’à présent. La saison passée, le natif de Clermont-Ferrand a fait l'objet d'un prêt peu concluant à Guingamp (20 apparitions, 3 buts). Depuis le début de saison, il ne s’entraîne plus avec les pros et n’a fait aucune apparition en réserve. Son contrat court jusqu’en 2024.