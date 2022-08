Saint-Étienne: "Je dois remédier à certaines choses", concède Batlles après la défaite 6-0

L'entraîneur de l'AS Saint-Étienne Laurent Batlles a laissé entendre qu'il allait revoir ses ambitions à la baisse après une claque monumentale (0-6) face au Havre, à domicile, samedi.

Journée noire pour les Verts, humiliés à Geoffroy-Guichard. L'ASSE pensait avoir vécu une soirée historique fin mai, avec ce barrage qui a précipité le club en Ligue 2. Deux mois et demi plus tard, Saint-Étienne a encaissé la plus large défaite à domicile de son histoire (0-6). Réduits à neuf après moins de cinq minutes face au Havre, les Stéphanois se sont même retrouvés à huit sur le terrain en seconde période, après l’expulsion de Green, pour une sortie hasardeuse dans les pieds de Kitala, à l’extérieur de sa surface. En très large supériorité numérique, les Havrais se sont engouffrés dans les nombreux espaces à leur disposition pour punir les joueurs de Laurent Batlles.

"Remettre les joueurs dans le droit chemin"

Incapable de résister à huit contre onze, Saint-Étienne a sombré en fin de match, encaissant trois buts dans les dix dernières minutes. Abasourdi par l’ampleur de la catastrophe, l'entraîneur Laurent Batlles est resté un moment dans le vestiaire, pour amortir le choc auprès de ses joueurs. Toujours aussi abattu, mais pas encore résigné, au moment de se présenter au micro de beIN Sports, le coach de l’ASSE a insisté sur les manques de son équipe: "Je trouve que la volonté de se battre pour essayer de tenir le score le plus longtemps possible, elle n’y est pas", a-t-il réagi d’emblée. Bons derniers du classement avec un nombre de points négatifs, les Verts sont au plus mal.

"Je dois remédier à certaines choses. Cela fait un moment que je le dis, mais il va falloir que je trouve des solutions. C’est moi aussi qui suis responsable des joueurs sur le terrain. On va essayer de trouver les meilleures solutions pour remettre les joueurs dans le droit chemin. Il faut essayer de trouver un groupe qui est déterminé, qui a envie de montrer certaines choses, peut-être moins de jeu mais plus d’engagement. On retrouvera peut-être du jeu mais aujourd’hui je trouve qu’il n’y a pas assez d’engagement. Ce n’est pas normal qu’on en soit arrivé là."