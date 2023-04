Saint-Etienne: le gardien niortais pose un genou à terre mais Krasso dévisse sa tentative sur penalty

La distraction du gardien niortais a fonctionné, et perturbé Jean-Philippe Krasso. Mathieu Michel n'a en revanche pas pu empêcher la défaite (0-2) de son équipe, 20e de Ligue 2, face à un Saint-Etienne qui enchaîne.

Saint-Etienne a renoué avec la victoire en Ligue 2 en s’imposant face à Niort (2-0) grâce à un doublé de Wadji, dont l’entrée en jeu à la pause a tout changé. Buteur à l’entame de la seconde période pour l’ouverture du score, Ibrahima Wadji a provoqué un penalty dans la foulée, sur la remise en jeu adverse. Auteur d’une subtile déviation sur le premier but, Jean-Philippe Krasso s’est avancé pour transformer ce penalty obtenu par son coéquipier, et inscrire son 15e but de la saison.

L'ASSE prend de l'avance dans la course au maintien

Mais l’Ivoirien a complètement manqué son face-à-face avec le gardien, Mathieu Michel. Ce dernier a fait preuve d’inventivité pour déstabiliser le tireur, en posant un genou à terre sur sa ligne. Il a alors attendu le dernier moment pour se mettre sur ses deux pieds, ne livrant aucune indication avant de déclencher son impulsion. Un pari risqué, mais un pari gagnant. Perturbé par la passivité apparente du gardien, Krasso a fait mine de fixer tranquillement le portier niortais au moment de s'avancer vers le ballon, mais sa frappe s’est envolée dans les tribunes de Geoffroy-Guichard.

Sous la menace des Chamois Niortais après ce raté, l’ASSE a pu compter sur Wadji (71e) pour consolider un précieux succès long à se dessiner dans la course au maintien. L’ASSE est 12e et compte cinq points d’avance sur le premier relégable, Laval, qui distance également Niort, bon dernier, de cinq unités.