Mercato: le jackpot que va toucher l'ASSE grâce au transfert de Wesley Fofana à Chelsea

Chelsea va débourser 82 millions d'euros pour recruter le défenseur français Wesley Fofana, formé à Saint-Etienne et parti en 2020 à Leicester. Grâce à un pourcentage sur la plus-value, les Verts vont toucher un petit jackpot.

La vente record de Wesley Fofana est une excellente nouvelle pour l'ASSE. En vendant à Leicester il y a deux ans un joueur formé dans le Forez, les Verts avaient eu la bonne idée d'inclure une clause stipulant que l'ASSE percevrait 20% d'intéressement sur la plus-value réalisée par les Foxes.

De l'argent pour contribuer à pérenniser l'avenir économique

Wesley Fofana va s'engager à Chelsea contre 82 millions d'euros. Vendu à l'époque pour 40, la plue-value s'élève donc à 42 millions d'euros sur lesquels le club du Forez va percevoir par conséquent 8,4 millions d'euros. Une entrée financière bienvenue pour l'ASSE, qui, comme beaucoup de clubs de Ligue 1 et de Ligue 2, connaît une période post-Covid difficile.

Alors que l'ASSE doit enregistrer ce lundi quatre arrivées (Monconduit, Pétrot, Wadji et Lefort), cette manne financière issue de la vente de Fofana ne sera pas injectée sur le marché des transferts. Elle contribuera à pérenniser l'avenir économique du club, tout comme les millions engrangés sur les ventes de Gourna et Bouanga (15 et 6 millions d'euros).

L'ASSE, qui a recruté à moindre coût l'équivalent d'une équipe entière (10 joueurs), va devoir maintenant lancer sa saison sportivement après trois nuls et deux défaites en cinq journées. Mais sur le plan financier, le club stéphanois peut voir venir. Quant à Fofana, c'est un bail de six ans qui l'attend à Chelsea.