Sochaux: le président de l'AC Ajaccio donne sa version sur les incidents avec Diedhiou

Contacté par RMC Sport, le président de l'AC Ajaccio, Christian Leca, explique ce qu'il a dit ce dimanche aux enquêteurs concernant les graves incidents survenus la veille après le match contre Sochaux. Le défenseur sochalien Christophe Diedhiou a été placé en garde à vue.

De graves incidents ont eu lieu samedi soir à François-Coty. Après la rencontre entre l'AC Ajaccio et Sochaux (1-0), comptant pour la septième journée de Ligue 2, une bagarre a éclaté dans la cour intérieure du stade entre Christophe Diedhiou, défenseur des Lionceaux, et un stadier du club corse, Alain Albano. Comme révélé par RMC Sport, Diedhiou (33 ans) a été interpellé dans la foulée et placé en garde à vue. Le stadier a porté plainte avant de se rendre à l'hôpital. Le président de l’AC Ajaccio, Christian Leca, a lui été auditionné ce dimanche matin. Il a livré sa version des faits.

"Le défenseur a donné un coup de poing"

Contacté par RMC Sport, voici ce qu'il a dit aux enquêteurs : "J'étais dans mon bureau lorsqu'il j'ai entendu des cris, j'étais avec l'adjoint aux Sports d'Ajaccio. Il y a eu une première agression verbale de trois joueurs de Sochaux avec Gaëtan Courtet. Les stadiers ont regroupé les joueurs de Sochaux pour les faire monter dans leur bus. Mais deux joueurs de Sochaux dont Diedhiou sont redescendus et le défenseur a donné un coup de poing à Albano. On a demandé au joueur concerné de venir s'excuser, il a refusé. C'est grave, d'autant plus que le match s'est bien passé. L'image du football a été écornée trop de fois depuis le début de la saison."

Jointe par RMC Sport, une source proche de la Ligue de football professionnel précise que les incidents survenus samedi sont "très graves" et que "des suites pourront être données en fonction de si l’on se trouve ou non dans l’enceinte sportive". A l’intérieur, cela reste dans le champ disciplinaire. A l’extérieur, la Ligue n’est plus compétente. Passé par Epinal, Créteil ou encore le Gazélec Ajaccio, Diedhiou (1 sélection avec le Sénégal) a rejoint Sochaux à l’été 2019. Sous contrat jusqu’en 2022, il a pris part à quatre rencontres de Ligue 2 cette saison et est resté sur le banc à Ajaccio.

Par ailleurs, selon une source policière, sept supporters sochaliens ont déclaré en sortant du stade avoir été agressés par des supporters adverses. Aucune plainte n'a été déposée. Deux d'entre eux ont été admis à l'hôpital pour des blessures "légères".