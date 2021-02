Toulouse: viré pour faute grave, Taoui conteste son licenciement aux prud'hommes

Ecarté par le Téfécé il y a deux mois, Adil Taoui conteste devant la justice les deux motifs sur lesquels le club s'est appuyé pour le licencier. Cette affaire prend officiellement une tournure judiciaire depuis ce vendredi.

Le 4 janvier dernier, Toulouse annonçait officiellement le départ d’Adil Taoui dans un court communiqué. L’attaquant français de 19 ans, considéré comme l’un des espoirs les plus prometteurs du club, était écarté pour "faute grave".

"Au terme de la procédure disciplinaire engagée à l’encontre de M. Adil Taoui pour faute grave, le Toulouse FC a décidé de rompre le contrat de travail qui le liait au joueur. Le club ne fera aucun commentaire supplémentaire concernant cette procédure disciplinaire", avait simplement indiqué le Téfécé. En réponse, le joueur avait envoyé une lettre à la direction du club pour contester cette décision, exprimant sa volonté d’aller devant les juridictions concernées pour faire valoir ses droits.

L'entourage du joueur dénonce "des prétextes trouvés par le club"

Cette affaire prend désormais une tournure judiciaire puisque la saisine du Conseil des prud’hommes de Toulouse est effective depuis ce vendredi. L’objectif pour le joueur est évidemment de contester les deux motifs sur lesquels le TFC s’est appuyé pour le licencier : le refus de suivre le protocole de réathlétisation avant la reprise et le refus de s’entretenir avec le médecin du club. Dans l’entourage de l'attaquant, on affirme que "c’est complètement faux et que ce sont des prétextes trouvés par le club". "Des personnes ayant été présentes peuvent en attester", fait-on savoir.

Passé professionnel en juin 2018, Taoui avait fait ses débuts en Ligue 1 avec Toulouse la saison dernière en entrant en jeu contre Strasbourg et Marseille.