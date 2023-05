AC Milan-Inter: Inzaghi regrette de ne pas avoir marqué plus de buts

Entraîneur de l'Inter Milan, Simone Inzaghi était très satisfait de la prestation de ses joueurs mardi après la victoire de son équipe (2-0) face à l'AC Milan, lors de la demi-finale aller de Ligue des champions. Il regrette un peu que son équipe n'ait pas davantage enfoncé le clou.

L'Inter Milan a pris l'avantage dans le derby della Madonnina. A San Siro ce mardi, l'équipe dirigée par Simone Inzaghi a battu l'AC Milan (2-0) lors d'une demi-finale aller de Ligue des champions. Après la partie, l'entraîneur des Nerazzurri n'a pas hésité à féliciter ses joueurs.

"On doit encore fournir un grand effort pour réaliser notre rêve"

En l'espace de 11 minutes, l'Inter Milan avait déjà marqué par deux fois grâce à Edin Dzeko (8e) et Henrikh Mkhitaryan (11e). "On a fait une première période extraordinaire, on pouvait marquer davantage que ces deux buts, mais c'est un grand match, a déclaré Inzaghi au micro de Prime Video. On sait qu'on a l'avantage. Il y aura le match retour à la maison, avec notre public avec nous. On sait qu'on doit encore fournir un grand effort pour réaliser notre rêve."

Le résultat aurait pu être encore plus lourd pour l'Inter Milan, avec un poteau de Hakan Calhanoglu et un penalty annulé (33e) sur Lautaro Martinez. "J'avais demandé le coeur et la tête à mes joueurs: ils ont couvert chaque centimètre du terrain, ceux qui sont entrés nous ont beaucoup aidés, il faut s'en réjouir mais on n'est pas encore au bout", a prévenu Inzaghi.

Après une rencontre en Serie A face à Sassuolo samedi, l'Inter Milan retrouvera l'AC Milan mardi (21h) pour la demie retour, dans une configuration Giuseppe-Meazza. En championnat, les deux clubs milanais se livrent une bataille pour une place dans le top 4. Actuellement quatrième après 34 journées, l'Inter Milan a deux points d'avance sur son rival milanais.