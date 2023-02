AC Milan: pourquoi Maignan est absent de la liste pour la Ligue des champions

Proche d’un retour à la compétition, Mike Maignan n’a pas été inscrit par l’AC Milan sur la liste des joueurs pouvant disputer la Ligue des champions. Malgré cela, le gardien français pourra bien revenir pour les 8es de finale contre Tottenham.

L’AC Milan a effectué un changement sur liste des joueurs éligibles pour disputer la suite de la Ligue des champions. Le défenseur central alemano-finlandais, Malick Thiaw (21 ans) prend la place de Sergino Dest, blessé. Zlatan Ibrahimovic (41 ans), qui n’a toujours pas joué cette saison mais dont le retour approche, est toujours absent et devra donc se contenter de la Serie A. Les Français Yacine Adli et Tiémoué Bakayoko et le milieu belge Aster Vranckx n’y figurent pas non plus. Mike Maignan (27 ans) est aussi le grand absent de cette liste.

Il peut être inscrit 24 heures avant Tottenham

Blessé au mollet et éloigné des terrains depuis le 22 septembre (France-Autriche, 2-0), l’international français (5 sélections) est tout proche d’un retour et postule donc pour le 8e de finale aller de la Ligue des champions face à Tottenham, le 14 février prochain (21h). Son absence n’est pas rédhibitoire puisque le règlement de l’UEFA permet à son club de l’inscrire jusqu’à 24 heures avant le coup d’envoi. Lors de sa blessure, les Lombards l’avaient remplacé par le Roumain Ciprian Tatarutsanu, qui le supplée depuis.

"Si un club ne peut pas compter sur les services d’au moins deux gardiens inscrits sur la liste A par suite d’une blessure ou d’une maladie de longue durée, il peut remplacer temporairement le gardien indisponible et inscrire un nouveau gardien à n’importe quel moment de la saison, en complétant la liste d’inscription officielle A avec un gardien apte à être aligné, indique l’article 46.04. (…) Une fois rétabli, le gardien peut reprendre sa place au lieu de son remplaçant. Le retour du gardien initial doit être annoncé à l'Administration de l'UEFA 24 heures avant le prochain match auquel ce gardien doit participer."

Pour le moment, les deux gardiens inscrits sont Tatarutsanu et le vétéran italien Antonio Mirante (39 ans. Si Maignan est inscrit, il devrait prendre la place de Tatarutsanu pour des raisons là encore réglementaires.

La liste des joueurs retenus pour la Ligue des champions par l'AC Milan: Ballo-Touré, Diaz, Bennacer, Calabria, De Ketelaere, Florenzi, Gabbia, Giroud, Hernandez, Kalulu, Kjaer, Krunic, Leao, Tatarusanu, Mirante, Origi, Messias, Pobega, Rebic, Saelemakers, Tomori, Tonali, Thiaw



Liste B: Nava, Jungdal, Paloschi, Coubis, Bozzolan, Bartesaghi, Bakoune, Zeroli, Gala, Foglio, El Hilali, Longhi, Alesi