AC Milan: on a une date de retour pour Zlatan, la Ligue des champions en ligne de mire

D'après le Corriere della Sera, l'attaquant suédois Zlatan Ibrahimovic s'est fixé pour objectif de retrouver les terrains de football avec l'AC Milan pour la réception du Torino, le 10 février. Avec en tête les échéances en Ligue des champions.

La promotion du dernier "Astérix et Obélix", qui sort en salles ce mercredi et auquel il participe sous le casque du Romain Antivirus, lui a offert de quoi se changer les idées ces dernières semaines. Mais Zlatan Ibrahimovic s’impatiente et désire plus que tout jouer au football.

Opéré en mai dernier du genou gauche à l’hôpital Jean-Mermoz de Lyon (il avait déjà été opéré du genou gauche en juin 2021), après avoir soulevé le premier Scudetto du club depuis 2011, Zlatan Ibrahimovic s’entraîne désormais sur le terrain, mais toujours à part. Pendant ce temps, ses coéquipiers dépriment.

Les Rossoneri enchaînent les déconvenues depuis le début de l’année. Sorti par le Torino en Coupe d’Italie, l’AC Milan a été giflé par le rival intériste (3-0) en Supercoupe, un match où tous les joueurs sont passés au travers, avant de subir deux humiliations consécutives en championnat, dont la dernière à domicile contre Sassuolo (2-5).

Un leader moral

Selon le Corriere della Sera, Stefano Pioli l’entraîneur espère que le retour à la compétition de Zlatan Ibrahimovic donnera un second souffle à son équipe, laquelle a montré des signes d’usure mentale ces dernières semaines.

Le leadership du Suédois n’a jamais fait défaut à l’équipe, souffle-t-on dans la presse italienne. Mais c’est davantage sur le terrain que l’ancien joueur du PSG est capable de transmettre cette énergie à ses coéquipiers, quand bien même il n’aurait plus la même condition physique ni la même influence sur le jeu à 41 ans.

Sa présence, même sur le banc, aurait sans doute été utile avant le choc qui s’annonce contre l’Inter (2e) en championnat. Distancés par Naples dans la course au titre, les Rossoneri doivent saisir l’occasion de retrouver des couleurs, mais ils devront se débrouiller sans Zlatan Ibrahimovic.

Le Corriere della Sera croit savoir que le retour à la compétition du Suédois pourrait intervenir lors du match suivant contre le Torino, le 10 février. Ibrahimovic nourrit l’espoir d’emmagasiner du temps de jeu à cette occasion afin d’être disponible quatre jours plus tard en Ligue des champions, contre Tottenham.